Lanzan la colecta "Un tinglado para mi escuela"

Los padres y alumnos de la escuela 4.643 Joaquín Castellanos del barrio Tres Cerritos lanzan hoy la colecta solidaria "Un tinglado para mi escuela". Sueñan con tener un espacio techado para que los chicos disfruten de los actos.

Desde temprano instalarán urnas verde manzana, identificadas y selladas, en negocios de la zona. También recorrerán los barrios cercanos, como Mosconi, Ferroviario, Lamadrid y Villa Belgrano, vestidos con ponchos del mismo color y distintivos.

Estarán en cada esquina, en busca de la solidaridad de los vecinos con la comunidad educativa. El objetivo es recaudar dinero para comprar hierro, chapas y cemento para concretar la obra.

La iniciativa está impulsada por la cooperadora de la institución. "La escuela tiene un patio para actos pero está al aire libre, y cuando llueve o hace mucho calor es imposible usarlo. Ahora (por ayer) no se puede hacer un acto. Está lloviendo", explicó Lidia Cuéllar, tesorera de la cooperadora.

Sin lucir sus trajes

La mujer lamentó que cada vez que hay una celebración y el clima no acompaña, los alumnos no pueden lucir sus trajes. "Tienen que estar amontonados en un solo lugar y no pueden mostrar los disfraces que muchos padres alquilan o elaboran con tanto esfuerzo. Cuando hace calor, el sol les hace mal y lo mismo ocurre con el frío", puntualizó.

"Necesitamos 600.000 pesos. Habíamos solicitado tres presupuestos y elegimos el de menor valor. Ya hicimos una pequeña entrega de 50.000 pesos para congelar los precios de los materiales en el corralón hace una semana y media", explicó.

Las urnas colocadas en los locales comerciales para recaudar el dinero tienen un código QR que direcciona al plano de la obra.

Cuéllar contó que desde hace años pensaban en la iniciativa pero que no habían podido ejecutarla porque, cada vez que lo intentaban, surgían otras prioridades como reparar el sistema de electricidad.

El año pasado comenzaron a planear la colecta. "Los padres consultaron sobre qué podíamos hacer con relación al edificio. Si bien había otras prioridades y nos pedían por los séptimos grados y el tinglado, la necesidad de este último tiempo se fue haciendo cada vez más visible", dijo.

Meses atrás hicieron rifas y ferias de platos de comida para recaudar lo necesario para los planos. Ahora que pudieron pagarlos, van por los materiales de construcción para que los actos sean una verdadera fiesta y los niños puedan compartir las actividades recreativas o clases de gimnasia.

Sala de computación

Otra problemática es el espacio destinado a la materia computación, plástica o reuniones de padres. "Los chicos a veces llevan y traen las computadoras de un lado a otro. Tenemos un pequeño espacio. No es suficiente. Sería para 25 alumnos pero hay cursos de 30 y 35, es decir, quedan amontonados", sostuvo Cuéllar.

Por este motivo, la tesorera de la cooperadora destacó: "Si nos llega a quedar dinero será para las obras de dos séptimos y el salón de computación".

Los padres y alumnos de la escuela Joaquín Castellanos convocan a los corazones solidarios a realizar sus donaciones.

Por consultas, se puede llamar al 387- 155767308 o dirigirse a la institución, ubicada en la avenida Reyes Católicos 1580, en la zona norte de la ciudad.

"Muchos padres se están anotando y esperamos que se sumen más. De acuerdo a los resultados de la jornada de este sábado, analizaremos y extender la colecta una semana más", finalizó la presidenta de la cooperadora escolar.

Características

La colecta cuenta con el aval de todos los sectores que integran la comunidad educativa de la escuela Joaquín Castellanos: padres, docentes y alumnos. Además de repartir folletería, se colocarán urnas en supermercados. El color identificatorio para las urnas y pecheras que se utilizarán es el verde manzana.

Buscan recaudar los fondos necesarios para la construcción de un tinglado, ya que en muchos casos, cuando hay actos, los alumnos tienen que estar concentrados en un solo lugar y no pueden exhibir los disfraces que muchos padres alquilan o elaboran con mucho esfuerzo.

Además, están expuestos al calor o al frío.

Desde la Cooperadora destacaron que desde el año pasado se trabajó para que los padres se involucren en la situación, con un sentido de unidad y pertenencia en pos de las mejoras edilicias para toda la comunidad educativa.