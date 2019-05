¿Qué número ves?: la imagen que se viralizó en todo el mundo

En 2015 fue furor en las redes sociales una publicación de una usuaria que tenía una duda respecto del color de su vestido, ya que en ocasiones lo veía blanco y amarillo y en otras negro y azul. En pocos días, esa foto había sido vista por millones de personas en todo el mundo que discutieron sobre los colores de esa prenda de vestir hasta que un científico encontró la respuesta.

Ahora, se viralizó una imagen que puede ser percibida de distintas maneras por las personas: esta vez se trata de una especie de ilusión óptica que revela si una persona tiene buena vista o no.

¿Qué tan bien estás de las vista? es la pregunta central del posteo viral, que revela, de acuerdo al número que se divisa, si una persona tiene o no problemas visuales.

Si se ve la secuencia de números ‘3246‘, padecería Astigmatismo y Miopía. Si se logra identificar los números ‘3240‘, solo tendría astigmatismo. Si se divisa ‘1246‘, la persona sería miope de luz sin astigmatismo. Por último, si una persona ve ‘1240‘ tendría una visión correcta.

Consultado por esto, el doctor Nicolás Fernádez Meijide, jefe de Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Italiano aseguró que no se puede categorizar la función visual de una persona por un simple cuadro o ejercicio de vista. ‘La percepción visual es algo subjetiva. No se puede tomar un diagnóstico certero por esto. Yo me dedico al diagnóstico y cirugía de problemas oculares, como el astigmatismo y miopía, y este estudio no es algo convencional‘, aseguró el experto oftalmólogo.

‘Tal vez sea un próximo estudio que ayude a determinar alguna patología visual, pero es algo para investigar más profundamente‘, agregó Fernádez Meijide, quien aseguró que existen distintas formas de medir mediante instrumentos objetivos una miopía o astigmatismo mediante el uso de un refractómetro, aberrómetro o topógrafo.

‘También con pruebas caseras que se hacen con probines o vidrios con aumento. Se prueba en forma subjetiva, preguntándole al paciente con qué cilindro ve mejor‘, precisó el experto.

El astigmatismo es un tipo de error de refracción del ojo. Los errores de refracción provocan visión borrosa. Son la razón más común por la cual una persona consulta con un oftalmólogo. Con el astigmatismo, la córnea está anormalmente curvada, lo que provoca que la visión esté desenfocada. Las causas del astigmatismo se desconocen. Normalmente está presente desde el nacimiento. Con frecuencia, el astigmatismo ocurre junto con miopía o hipermetropía.

La miopía se presenta cuando la luz que entra al ojo se enfoca de manera incorrecta. Esto hace que los objetos distantes aparezcan borrosos. La miopía es un tipo de error de refracción del ojo.

La miopía ocurre cuando hay una discrepancia entre el poder de enfoque y el largo del ojo. Los rayos de luz se enfocan frente a la retina en lugar de directamente sobre ella. En consecuencia, lo que usted ve es borroso. La mayor parte del poder de enfoque del ojo proviene de la córnea.

Fuente: Infobae