Garavano, preocupado ante sectores del kirchnerismo que desean eliminar el Poder Judicial

El ministro de Justicia se refirió a los dichos del ex juez Raúl Zaffaroni y del periodista Mempo Giardinelli, quienes se expresaron a favor de cambiar la actual Constitución.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró hoy que sentía ‘profunda preocupación‘ ante el planteo formulado por algunos sectores del kirchnerismo de ‘eliminar el Poder Judicial‘ y advirtió que ese sería ‘el primer paso hacia el autoritarismo‘.

‘La verdad es que es un tema de profunda preocupación. Vemos distintas figuras del kirchnerismo que pretenden cambiar nuestro sistema de gobierno basado en tres poderes y en la independencia del Poder Judicial‘, señaló Garavano en declaraciones a radio Milenium.

El funcionario se refirió además a dichos del ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, quien estimó que habría que cambiar la actual Constitución Nacional.

‘Veo con preocupación estos intentos por eliminar el Poder Judicial como lo conocemos, que es un primer paso para plantear gobiernos autoritarios‘, indicó.

Además, recordó que el kirchnerismo había sancionado una ley de subrogancia que permitía que el Consejo de la Magistratura designara ‘a los jueces interinos a dedo‘.

‘Eso le permitió durante mucho tiempo garantizarse niveles de impunidad. No solamente hechos de corrupción. Es un modelo preocupante. Lo dicen sin ningún empacho. Un poco en línea con este modelo que avanza en generar una justicia al servicio del poderoso‘, apuntó.

Por otra parte, se refirió al estado procesal en el que están las causas judiciales que involucran a la senadora y ex presidenta Cristina Fernández y señaló que si llegara a postular y ganar los comicios de octubre ‘sería la primera vez en la historia‘ que un mandatario electo tendría que ‘concurrir a audiencias de juicios orales por causas muy complicadas‘.

‘Sería algo inédito que un presidente vaya a juicio por causas de corrupción. Esto explica este avance constante sobre el Poder Judicial. Seguramente se tomen medidas como algunos anunciaron‘, evaluó.

En cuanto a la causa por supuesto espionaje ilegal que instruye el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, el ministro estimó que ‘hay una coincidencia‘ entre la estrategia judicial de funcionarios kirchneristas con empresarios vinculados a la investigación de los cuadernos que sigue el magistrado Claudio Bonadio.

‘Cuando los periodistas marcan algunas coincidencias y señales dan a pensar esa posibilidad. Como gobierno, ni bien comenzó la causa, como se detectaron cuestiones irregulares, inicié un pedido de juicio político al juez Ramos Padilla para que se abra una investigación por varias cuestiones que entendimos irregulares‘, subrayó.

Al respecto, Garavano cuestionó que Ramos Padilla se haya presentado en el Congreso cuando ‘la causa estaba bajo investigación‘.

‘Todas esas cuestiones están hoy siendo investigadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación‘, puntualizó.