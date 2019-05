Estiman que hay más de 300 perros callejeros solo en el centro de Salta

Referentes de proteccionistas voluntarios de Salta consideraron que faltan programas oficiales para reducir la cantidad de perros y gatos que viven en las calles, si bien reconocieron que las políticas de bienestar animal mejoraron en los últimos años. Estiman que hay unos 300 perros sin hogar solo en el centro de la ciudad. Desde el municipio, en tanto, destacaron el aumento de castraciones y las mejoras que hubo en el refugio.

Mujeres que trabajan solidariamente en el tema manifestaron que no hay lugares para llevar animales callejeros, que el refugio municipal está colapsado y que no hay un vehículo estatal para transportar a las mascotas enfermas.

Virginia Mattus, que es voluntaria de Zoonosis desde hace ocho años, consideró que el municipio debería enfocarse en tres tareas clave. En primer lugar, hacer educación permanente en las escuelas desde el nivel inicial. En segundo lugar, armar campañas de concientización de tenencia responsable en medios masivos y, por último, establecer multas para quienes infrinjan las normas.

Mattus, junto con la proteccionista Valeria Lozano, consideraron que el municipio debería dedicar más recursos a estas tareas fundamentales. Además, lamentaron que no se les hagan seguimientos posteriores adecuados a los animales luego de que son adoptados, por falta de recursos.

La Municipalidad informó que en 2018 se realizaron más de 15 mil castraciones y festejó el número, ya que no se había alcanzado antes una cifra similar, lo que es un avance para limitar la cantidad de animales sin familia que están expuestos a sufrir accidentes o enfermarse.

Sin embargo, las proteccionistas manifestaron que la comuna podría incrementar aún más el número de intervenciones, tras estimar que hay unos 300 perros callejeros en el centro.

Virginia Mattus dijo que, aunque esta gestión haya aumentado el número de castraciones con respecto a la gestión pasada, a cargo de Miguel Isa, “no están trabajando bien”. “Es un problema grave que tiene la ciudad, pero el intendente (Gustavo Sáenz) y su gente no hacen las cosas bien, sino por política o por marketing”, opinó.

“Están trabajando mal porque no educan, no concientizan y no multan, porque no implementan la ordenanza de tenencia responsable”, agregó la voluntaria.

La mujer consideró también que el refugio está en mal estado, que faltan caniles y tareas de mantenimiento. Lamentó que el intendente no haya recibido a las proteccionistas independientes y que no escuche a todos los que trabajan en el refugio.

Pocas adopciones

Virginia Mattus advirtió que son pocos los animales que salen en adopción y que son más los que ingresan en estado de abandono. Cuestionó que el municipio no haga seguimientos, ya que algunos perros vuelven al refugio en estado “lamentable” y otros se escapan de las casas adonde los llevaron.

Contó que no hay una camioneta ni gente disponible para hacer los informes ambientales. Por eso, las voluntarias van en vehículos particulares a controlar a los perros.

“El intendente nunca nos dio una camioneta para Zoonosis”, manifestó, y contó que el vehículo que hay en la sede de Lavalle 542 está para hacer trámites, pero “nunca para trasladar perros enfermos”.

Aseguró que cuando los animales del refugio están enfermos ellas los llevan a veterinarias privadas y pagan las internaciones.

Comentó que hay una camioneta vieja que nunca se arregló: “Se hicieron expedientes y todos quedaron parados. En ese momento se necesitaban 10 mil pesos para el arreglo. Ahora, se estima que el gasto para ponerla en funcionamiento es de 60 mil pesos”.

Mattus también lamentó que no tomen a más empleados en el refugio y acotó que casi nadie quiere ir a trabajar allí porque el camino es inseguro. Los que más sufren esto son los perros, porque a veces no pasean y quedan sucios sus caniles.

Mejoras

Consultado por El Tribuno, el director general de Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Animales, a cargo del refugio municipal, Benjamín Ovejero, admitió que hay de 80 a 90 perros y que está lleno. Dijo que está en bastante buen estado, aunque no esté en las condiciones óptimas.

“Quizás se rompe mucho más de lo que se arregla. No se puede arreglar tan rápido. La burocracia municipal lleva a demorar más los tiempos”, señaló.

Explicó que los perros rompen las jaulas todos los días y que se arreglan en la medida en que se puede.

Ovejero valoró cómo mejoró el lugar desde que asumió la gestión actual. “Cuando llegué, estaba en estado deplorable, con los alambrados rotos. Los perros salían a la calle, las canaletas estaban trancadas, la mitad de los caniles estaban rotos, no había ni luz eléctrica”, describió.

Aseguró que se hizo mucho por mejorar el centro y que ahora hay desinfecciones. Antes tenían que cocinar a leña pero ahora hay una garrafa, aunque falte teléfono, internet y movilidad.

El funcionario reconoció que el refugio no tiene un vehículo propio y sostuvo que, desde que asumió su cargo, inició trámites infructuosos para obtenerlo.

Admitió que hay una camioneta rota y que nunca se arregló. “Es imposible hacer todos los trámites en la Municipalidad para que me den esa camioneta. Hice siete u ocho expedientes y nunca resultó. Se vencen los presupuestos o después quedan atrasados por la inflación. Traté de sacarlo por caja chica o por fondo especial”, lamentó.

Ovejero informó que, desde que está a cargo del refugio municipal se lograron más de 600 adopciones y que en cada evento que se hace para encontrar familias a los animales, entre 20 y 25 perros consiguieron hogar. “Se hace un seguimiento en la medida que se puede”, advirtió sobre el reclamo de Mattus.

Recursos

Las proteccionistas evaluaron la situación general en el contexto del Día del Animal, que en la Argentina se conmemora cada 29 de abril, por el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín (1850-1926), un abogado que fue pionero en la lucha por sus derechos. En este sentido, si bien reconocen avances, creen que aún son más las deudas de la sociedad.

Ante las complicaciones que plantea la falta de movilidad, se anunció que desde este mes, los miércoles y los jueves por la tarde la Subsecretaría de Bienestar Animal, a cargo de Sergio David Ferri, prestará un vehículo para que proteccionistas voluntarias hagan los seguimientos de las mascotas adoptadas.

Ovejero aseguró además que en el refugio municipal hay personal suficiente. Dijo que cuando él comenzó a trabajar había una sola persona y que no era idónea, pero que ahora hay entre 12 y 13 personas a cargo de los animales, además de los voluntarios. “Desde las 7 hasta las 19 hay gente”, aseguró.

El funcionario reconoció que el lugar es inhóspito y que el camino es de ripio y no tiene luz. “Cuando llueve, es mejor ir en canoa que caminando”, ironizó.

Explicó que casi todos los recursos con que cuenta la Subsecretaría de Bienestar Animal de la comuna se destinan al programa de castraciones, que funciona en Lavalle 542, a cargo del director general de Zoonosis, Matías Peretti.