El proyecto del Ala Delta permitirá descubrir un nuevo paisaje natural

El del Ala Delta es un proyecto en la cima del cerro de barrio Autódromo que apunta a convertirse en el nuevo atractivo turístico de la ciudad. Hasta ahora, el imponente paisaje natural de la zona este de la capital salteña solo era apreciado por parapentistas y algunos otros deportistas que a diario van hasta el lugar, pero el objetivo es que pueda llegar cualquiera gracias a una ampliación del recorrido del teleférico.

En un sondeo a vecinos y referentes de distintas instituciones de barrios como Autódromo, San Mateo, Colinas para saber cómo perciben la iniciativa, muchos manifestaron su preocupación por la falta de seguridad en la zona y dijeron que confían en que la obra turística implique una mejora, debido al mayor control policial que habrá.

En segundo lugar, los entrevistados mencionaron el impacto económico como algo positivo para los barrios colindantes, dado que se abrirán nuevos negocios y todo este movimiento directa o indirectamente generará mano de obra, ya sea por los visitantes ingresen por el San Bernardo o por el Autódromo.

Potenciales actividades deportivas y de entretenimiento que a futuro se podrá realizar.

De acuerdo al sondeo, en tercer lugar los vecinos se refirieron, aunque no todos, al impacto ambiental. El presidente del Teleférico San Bernardo, Martín Miranda, se reunió con algunos representantes de la comunidad por este tema. “Muchas de las inquietudes planteadas no tienen que ver con el proyecto del teleférico, que entienden es maravilloso. Reclaman que en el barrio no se resuelven un montón de cosas desde hace mucho tiempo y nos piden si podemos darles alguna solución. Pasa que la gente confunde las cosas, el teleférico es una sociedad del Estado, pero la inversión es privada”, aclaró el funcionario provincial.

La idea de los responsables de Complejo Teleférico Salta Sociedad del Estado es comenzar pronto con las obras civiles para inaugurar antes de fin de año el moderno edificio previsto en la cumbre del Ala Delta, a donde se podrá llegar desde el San Bernardo a través de un sistema de transporte por cable que funcionará únicamente con dos góndolas.

Este transporte turístico, adquirido en Suiza por 2.800.000 euros, se caracteriza por su estabilidad contra el viento, se activa sólo con pasajeros adentro y tiene cabinas más amplias, con una capacidad para 15 personas. La puesta en funcionamiento de este sistema, que implica la instalación de una sola torre y el cableado del nuevo circuito, sería entre septiembre y octubre.

En el “ágora”, edificio del Ala Delta, funcionarán una confitería, locales comerciales y baños. También están previstos miradores y caminerías, de acuerdo al anteproyecto de los arquitectos rionegrinos Miguel Ángel Buscazzo y Joel Germán Curihuinca, elegidos en una convocatoria nacional.

Se debe avanzar en el proyecto ejecutivo final para definir con precisión cuánto va a costar la obra completa. “Hay que realizar ajustes y recién ahí vamos a conocer la propuesta económica; eso ocurrirá en estos meses”, anticipó Miranda, que ya espera recibir los contenedores con las piezas suizas.

Impacto ambiental, aprobado

Hasta fines de abril, la empresa a cargo de la obra civil subterránea, donde se asentará la única torre que colocarán y las dos estaciones, realizaron trabajos preliminares de limpieza de caminos y movimientos de tierra. El lunes pasado trascendió que la obra había sido “paralizada” por la Municipalidad de Salta.

Ante esto, el titular del Teleférico San Bernardo, Martín Miranda, admitió que habrá un “compás de espera” que dependerá de lo que la comuna le vaya autorizando en Obras Particulares, que es el área técnica, que da los permisos para la construcción, negando rotundamente que se trate de una cuestión ambiental.

“Estamos en una etapa donde se discuten cuestiones técnicas a niveles planos, ingenieros, arquitectos. El estudio de impacto ambiental ya está aprobado por resolución 617 de este año firmada por (Gastón) Galíndez que es el secretario de Ambiente”, señaló el responsable. Sobre el acta de constatación labrada, agregó: “Ellos consideran que los trabajos preliminares son parte de la obra civil. Para nosotros no es así. Nuestro descargo será ese”.

Aparte del principal atractivo que será el viaje en teleférico, la intención es recuperar y forestar la cima Ala Delta, que hoy está bastante degradada, según Miranda, por el tránsito constante de deportistas profesionales, de personas que caminan o corren en la zona, o que se reúnen con amigos.

Dijo que no significa que todo eso se pierda, sino al contrario, que se potenciarían las actividades deportivas y al aire libre de forma progresiva, estimando completarlas en cinco años.