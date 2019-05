El rojo venció a Villa 20 en su debut en el Regional

Independiente arrancó con buen pie su participación en el Regional de Clubes del NOA de básquet al vencer el sábado pasado a Villa 20 de Febrero por 76 a 71. Fue la presentación de ambos en el certamen que otorgará una plaza para el próximo Torneo Federal.

El rojo de calle Lavalle toma el mando de la zona B junto a Atlético Gorriti de Jujuy, ya que el viernes venció a La Mendieta por 72 a 61.

La zona A está integrada por cinco clubes de Tucumán y uno de Santiago del Estero. San Jorge derrotó 75 a 66 a Deportivo Aguilares y Central Córdoba le ganó a Juventud Unida de Quimilí por 104 a 81. Anoche completaban la primera fecha Jorge Newbery y Estudiantes.

La segunda fecha de la zona B enfrentará a Independiente, nuevamente de local, contra Atlético Gorriti mientras que Villa 20 de Febrero irá a Jujuy para medirse con La Mendieta. En la zona B jugarán: Estudiantes vs. Juventud Unida, Deportivo Aguilares vs. Central Córdoba y Newbery vs. San Jorge.