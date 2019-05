Boca y River, atentos al sorteo de la fase final de la Copa

La Conmebol definirá hoy el cuadro de la fase final de la Copa Libertadores con la expectativa de un nuevo superclásico entre Boca y River, que podría darse en cualquier instancia, incluso a partir de los octavos de final.

La ceremonia de sorteo tendrá lugar en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Luque, Paraguay, desde las 21.30 de Argentina y será televisada por la señal Fox Sports.

Los 16 equipos clasificados, cuatro de ellos argentinos, serán divididos en dos copones: los ganadores de cada zona por un lado y los escoltas en el otro, de tal manera que Boca -líder del Grupo G- y River -segundo del A- quedaron en condiciones de cruzarse desde la primera ronda eliminatoria.

Ese eventual choque concita la atención de todo el fútbol continental después de lo que fue la histórica final de la edición pasada, en la que River se consagró campeón después de vencer a su máximo rival en una serie que se definió en el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid, el 9 de diciembre del año pasado.

Boca fue el único de los cuatro equipos argentinos que accedió a la fase final como primero, de modo que puede quedar emparejado en octavos con cualquiera de los otros tres: River, San Lorenzo y Godoy Cruz.

El superclásico registra 26 antecedentes por el máximo torneo continental, con un saldo favorable para el xeneize con diez victorias, ocho empates y ocho derrotas. No obstante, River se quedó con las últimas dos eliminatorias disputadas: aquella del gas pimienta en los octavos de final de la edición 2015 y la superfinal 2018.

Con San Lorenzo, Boca no tiene antecedentes en la Libertadores, pero sí un historial de cuatro partidos por torneos internacionales. Dos de esos fueron por la Copa Mercosur 1999, ambos perdidos, y otro par por la Sudamericana 2004, en la que obtuvo la clasificación por penales tras caer en el Nuevo Gasómetro e imponerse como local en el estadio Padre Martearena, sí, en nuestra ciudad.

Godoy Cruz sería un rival inédito para Boca en el plano internacional, aunque bien conocido por el reciente cruce que le ganó en la segunda ronda de la Copa de la Superliga.

Los 16 clasificados a los octavos de final de la Libertadores 2019 quedaron con un número asignado de acuerdo al puntaje y la diferencia de gol obtenida en la ronda de grupos y cada cruce, con excepción de la final, se definirá en la cancha del que tenga el número menor.

Las fechas de los cruces de octavos a semifinales todavía no fueron confirmadas por la Conmebol pero se jugarán después de la Copa América de Brasil, prevista del 14 de junio al 7 de julio próximo. El inicio tentativo de la fase final está pensado para la última semana de julio.

La final, en cambio, se disputará el 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, de acuerdo con el cambio reglamentario que se estipuló el 14 de agosto del año pasado para que la definición abandone el esquema ida y vuelta y pase a partido único como sucede en las definiciones de Europa.

Copón de los primeros de cada grupo

1 Palmeiras

2 Cruzeiro

3 Inter

4 Cerro Porteño

5 Libertad

6 Boca

7 Flamengo

8 Olimpia



Copón de los segundos de cada grupo

9 Nacional de Uruguay

10 River

11 Liga de Quito

12 Gremio

13 San Lorenzo

14 Athletico Paranaense

15 Godoy Cruz

16 Emelec