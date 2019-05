Gustavo Alfaro: “Se va a definir por detalles”

Gustavo Alfaro aseguró que quería “dejar la llave abierta” ante Vélez Sarsfield para el desquite en La Bombonera y que todo se definirá “por detalles”.

“Queríamos dejar la llave abierta, se va a definir por detalles. Tenemos que descansar, se va a definir por detalles, tenemos que descasar, eso le dije a los jugadores en el vestuario”, expresó el técnico en rueda de prensa, luego del empate 0 a 0, en el estadio José Amalfitani, por los cuartos de final de la Copa Superliga.

Sobre los insultos a Mauro Zárate de parte de los hinchas de Vélez en medio de la entonación del himno nacional, Alfaro comentó: “Entiendo las pasiones y los sentimientos, pero jamás insultaría a mi peor enemigo en medio de un acto conmemorativo”.



“Hablé muchas cosas con Mauro (Zárate), no solo de este contexto, yo no iba a hacer nada que perjudique a él o a Boca. Lo que hablé con él fue que la decisión era suya y la respuesta fue que quiere jugar todos los partidos de Boca. Quiere mucho a Vélez, pero hoy está en Boca”, dijo el entrenador.

Por su parte, Esteban Andrada, arquero de Boca Juniors, resaltó el empate logrado anoche ante Vélez Sarsfield en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

“Por suerte pudimos sacar un empate, la serie está abierta. Vélez juega muy bien. Ojalá el jueves podamos hacernos fuertes en casa y pasar de fase”, expresó el arquero.

Andrada volvió a ser una de las figuras de Boca, ya que con un par de intervenciones evitó que Vélez consiguiera un gol que pudiera darle la victoria.

“Nos presionaban con tres arriba para que no tengamos el hombre libre para triangular, y así tuvimos que dividir la pelota tirando pelotazos para Wancho (por Ramón Abila)”, puntualizó.

El arquero reconoció además que lo “pelotearon bastante” y que pudo “responder para mantener el arco sin goles”, tras el empate ante Vélez.

“Me pelotearon bastante, pero por suerte pude responder para mantener el arco sin goles y sacamos el empate para dejar la serie abierta para la revancha”, refirió el artífice principal del empate boquense, en declaraciones a la prensa.

Por otra parte, Gabriel Heinze, DT de Vélez, dio su habitual conferencia de prensa. Destacó el trabajo de su equipo a pesar del empate, espera poder obtener un buen resultado en la revancha y también respondió cuando le preguntaron de Mauro Zárate.

“Boca jugó de esa manera porque Vélez lo obligó. Los jugadores de la última línea estuvieron muy bien. Boca no pateó al arco por mérito nuestro. Estuvimos cerca del rival, cerca de la pelota. La actitud fue igual en los 90 minutos. Una lástima que no pudimos concretar esas jugadas. El protagonista fue Vélez”, analizó el trámite del partido el Gringo.

De cara al desquite del próximo jueves en la Bombonera, Gabriel Heinze expresó que: “Merecimos ganar. Ahora, dentro de un par de días tenemos revancha y vamos por una victoria”.

Por último, cuando le consultaron acerca de si la actuación de Mauro Zárate influyó en el partido, Heinze expresó: “No me fijé en lo que hizo Mauro Zárate. No sé si influyo el entorno”.