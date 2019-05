China sube aranceles a Estados Unidos, Trump tuitea y recrudece la guerra comercial

La guerra comercial entre los Estados Unidos y China recrucedió hoy, luego de que el país asiático anunciara un incremento en sus aranceles como respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de elevar esos impuestos a productos de origen chino.

China planea imponer aranceles a productos de Estados Unidos valorados en 60.000 millones de dólares, informó el Ministerio de Finanzas de ese país, como respuesta a las medidas de Washington en medio del conflicto comercial entre los dos países.

Estados Unidos intensificó una guerra arancelaria con China el viernes al elevar los impuestos a productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares.

El gigante asiático informó en un comunicado que los nuevos aranceles a bienes estadounidenses, que entrarán en vigor el 1º de junio, irán del 5% a 25% y se aplicarán sobre un total de 5140 productos, consignó Reuters.

La decisión china provocó una nueva respuesta de Trump vía Twitter. “No hay ninguna razón para que el Consumidor estadounidense pague los aranceles que entran en vigor hoy en China”, escribió. “China no debería tomar represalias. Solo empeorará!”, tuiteó Trump, y agregó que los gravámenes pueden evitarse si los fabricantes cambian su producción desde China a otros países.

Their is no reason for the U.S. Consumer to pay the Tariffs, which take effect on China today. This has been proven recently when only 4 points were paid by the U.S., 21 points by China because China subsidizes product to such a large degree. Also, the Tariffs can be.....