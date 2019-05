El dólar subió en medio de la guerra comercial entre EE UU y China

El dólar subió hoy 35 centavos, a $46,40 para la venta en bancos y casas de cambio del microcentro porteño, en medio de la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China.

La depreciación del peso se produjo en línea con los mercados emergentes a partir del recrudecimiento de la imposición de aranceles entre ambas potencias.

La fuerte disputa comercial provocó caídas en todos los mercados por la incertidumbre generada entre los principales agentes económicos por la escalada de represalias.

El dólar subió más fuerte en el arranque pero la aparición del Banco Central con venta de futuros moderó el alza.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la moneda estadounidense ascendió 30 centavos, a $45,10, aunque llegó a alcanzar los $45,60.

La suba del dólar comenzó temprano en Asia, siguió en Europa y se trasladó a EEUU modificando la cotización de todas las monedas, en especial las de países emergentes.

El volumen operado en el mercado de cambios fue de u$s 689 millones, un 30% menos que el viernes.

El Banco Central efectuó la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por $ 149.639 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 71,754%.

La segunda se realizó por $ 46.071 millones y la tasa promedio de corte se ubicó en 71,705%.

En el mercado informal, el blue cerró a $ 46,20 mientras que entre los préstamos interbancarios operó al 69%.

En el ROFEX se operaron u$s 1.097 millones, apenas u$s 5 millones menos que el viernes.

En Wall Street, las acciones cayeron luego de que China anunció nuevas medidas arancelarias contra Estados Unidos y reavivó el temor a un incremento del conflicto comercial entre las mayores potencias mundiales.

El índice industrial Dow Jones cedió 2,38% a 25.324,99 puntos, el Nasdaq, de valores tecnológicos, cayó 3,41% a 7.647,02 y el S&P 500 bajó 2,41% a 2.811,80 unidades, según los datos definitivos de la jornada.