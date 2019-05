Racing tiene la dura misión de dar vuelta la serie contra Tigre

Racing, último campeón de la Superliga, y Tigre, que jugará la temporada próxima en la B Nacional, se enfrentarán hoy en la revancha de una de las series de cuartos de final de la Copa de la Superliga.

El encuentro se disputará en el Cilindro de Avellaneda, a partir de las 19, con Mauro Vigliano como árbitro y transmisión en directo de la señal Fox Sports Premium.

El conjunto de Avellaneda, dirigido por Eduardo Coudet, necesita levantar una desventaja de dos goles, luego del 0 a 2 alcanzado en la tarde del sábado en Victoria. Un triunfo por tres tantos de diferencia le garantizará el pasaporte a las semifinales, en donde el ganador enfrentará al que surja vencedor de la eliminatoria River (0)-Atlético Tucumán (3).

El desempeño del pasado fin de semana encendió las alarmas en Avellaneda. Tanto que el DT Coudet no tuvo empacho en efectuar una autocrítica: “Jugamos un muy mal partido. Parecíamos un equipo cansado, sin estar cansados”.

Pese a la desventaja, el entrenador no da por perdida la serie: “Ojalá la vergüenza deportiva contribuya a que en casa hagamos un buen partido”, se esperanzó el ex DT de Rosario Central.

“Después de salir campeón es difícil meterse, y más aún tan rápido. Pasa mucho por lo mental, nos contagiamos para abajo. Y la inercia lleva a que si juega uno mal, juegan dos mal, juegan tres mal y terminan jugando todos mal”, dijo Coudet.

El delantero Lisandro López, ya recuperado de una lesión, sería titular y reemplazaría a Jonatan Cristaldo.

Por su lado, Tigre, que bajo el ciclo del DT Néstor Gorosito, tuvo un gran desempeño, realizará dos cambios obligados Rodríguez por Menossi y Cardozo por Ortiz.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Alejandro Donatti, Lucas Orban y Alexis Soto; Nery Domínguez, Augusto Solari, Matías Zaracho y Guillermo Fernández; Lisandro López y Dario Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi y Nicolás Colazo; Agustín Cardozo, Ezequiel Rodríguez; Lucas Janson, Walter Montillo y Diego Morales; Federico González. DT: Néstor Gorosito.



Estadio: Juan Domingo Peron (Racing) - Árbitro: Mauro Vigliano - Hora: 19 (Fox Sports Premium)

.