Quiroz quedó fuera de la primera final

“Día negro” para el club de barrio norte. Las malas noticias sorprendieron en Central Norte cuando menos se lo esperaba y en el momento menos indicado. Ayer se confirmó que Lucas Quiroz sufrió una lesión en los meniscos de su pierna derecha y quedó descartado para enfrentar a Ñuñorco en Tucumán, el domingo a las 16, en la primera final del torneo Regional Amateur.

El primer malestar que sintió en la rodilla Quiroz fue en la previa del partido de octavos de final de ida frente Atlético San Pedro. Un día antes de viajar a Jujuy, el volante sufrió un golpe en la rodilla y quedó marginado por precaución.

La revancha fue diferente, el mediocampista llegó en mejores condiciones pero no logró recuperarse el cien por ciento. El dolor se hizo permanente y prácticamente intolerable, a tal punto que Quiroz tomó la decisión de infiltrarse para jugar, algo que podría haber agravado su lesión.

El volante cuervo arrancó la semana padeciendo un fuerte dolor e inflamación en la rodilla, que le impidió trabajar a la par de sus compañeros.

La preocupación y el malestar constante en la zona afectada, que le impedía hasta caminar con normalidad, impulsó al deportista a someterse a estudios y consultar con un especialista, quien ayer por la tarde le confirmó que sufrió una lesión en los meniscos.

El facultativo le advirtió a Quiroz que no está en condiciones de jugar el domingo porque la zona afectada todavía está muy delicada.

“La recuperación me llevaría entre una semana y diez días aproximadamente. Haré todo lo posible para llegar en condiciones al partido de vuelta”, aseguró Quiroz con cierto tono de optimismo y resignación, una vez que recibió la mala noticia.

La baja del Toro puso en problemas a Ezequiel Medrán porque no tiene en el plantel otro jugador con características similares. Las alternativas que tiene a disposición el técnico de Central Norte son Benjamín Jurado o Álvaro Lozano. Medrán comenzará a definir el remplazaste de Quiroz hoy en el ensayo de fútbol formal que será a puertas cerradas.

El DT cuervo también definirá quién será el volante por derecha que pondrá frente a Ñuñorco. Marcos Valsagna, Faustos Apaza y Nicolás Issa luchan por ganarse la titularidad, aunque no están al cien por ciento físicamente.