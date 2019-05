Denuncian maltrato laboral en el hospital Del Milagro

En agosto de 2018, la hasta ese momento jefa de Enfermería del Servicio de Emergencias del hospital Del Milagro, Marcela Romero, presentó su renuncia al cargo asegurando que era víctima de discriminación y atropellos laborales por parte del Programa de Enfermería y la Gerencia del nosocomio. Desde aquel momento, hasta la actualidad, Romero sigue adelante con sus reclamos y continúa asegurando que es víctima de persecución laboral y burlas por parte del titular del Programa de Enfermería, el licenciado Márquez.

El pasado lunes, los delegados gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se acercaron al hospital Del Milagro donde mantuvieron una reunión con el gerente del nosocomio, Juan Esteban, con el objetivo de solicitar un nuevo cambio en las tareas que se le asignan a la enfermera y que se tomen acciones concretas para evitar nuevos casos de burla y acoso.

Desde el hospital Del Milagro, el doctor Esteban explicó a este medio que el expediente con los pedidos de la enfermera Romero ya se encuentra en el Ministerio de Salud de la Provincia y que, mientras desde esa dependencia no se emita una resolución, el nosocomio no puede tomar ninguna medida. Con respecto al conflicto, Esteban destacó que las diferencias entre Romero y Márquez se presentaron cuando el último asumió la dirección del Programa de Enfermería y relevó los horarios y las horas de trabajo cumplidas. "En ese momento se detectó una falta de correlatividad entre lo que marcaba el reloj de ingresos y salidas y lo que Romero firmaba como horas trabajadas", agregó Esteban.

Desde la gerencia del hospital recalcaron que el expediente se encuentra en proceso de análisis y que se están siguiendo los pasos legales que corresponde, según los reclama la asesoría legal del nosocomio.

A los fines de evitar más enfrentamientos entre el personal, Marcela Romero fue destinada al sector de geriatría, y posteriormente se le habría ofrecido una permuta al servicio del Samec. Esteban destacó que la mujer no aceptó el cambio; mientras el delegado del gremio de ATE, Edgardo Rodríguez, aseguró que el cambio no se produjo porque la gerencia de hospital se niega a realizar el traslado hasta que el Ministerio de Salud no designe un suplente para Romero.

En diálogo con este medio, Rodríguez afirmó que el caso de Romero no es el único de maltrato laboral en el hospital Del Milagro, y aseguró que los representantes gremiales y compañeros de trabajo de Marcela se sumarán a una asamblea en los próximos días.

Rodríguez destacó que la enfermera tiene presentadas seis denuncias de violencia laboral, tres de las cuales ya fueron comprobadas. "Incluso quiso hacer las denuncias en la policía, pero no se las recibieron", agregó.

Detallando el caso, el delegado gremial explicó que los primeros roces entre Romero y el licenciado Márquez se generan cuando ambos participan en el concurso por el cargo de titular del Programa de Enfermería, y designan al segundo cuando este tenía carpeta médica.

Desde aquel momento los roces en el ambiente laboral no cesaron e incluso en la actualidad Marcela Romero asegura que Márquez sale a burlarse de ella en los pasillos, cuando ella se presenta a cumplir con su tareas.

El sindicalista contó que en dialogo con los trabajadores del hospital, varios expresaron que tienen varias denuncias que realizar, pero que temen por su trabajo. En cuanto al caso Romero, el delegado de ATE adelantó que la enfermera resolvió permanecer en su puesto de trabajo y mantener su reclamo y denuncia al conocer que cuenta con el apoyo del gremio.