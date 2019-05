VIDEO Esmeralda Mitre se besó con Moria para recrear el abuso que padeció el año pasado

Esmeralda Mitre estuvo de invitada en “Incorrectas”, programa de América TV y, puesta a recrear el acoso que denunció haber sufrido allá por 2018, terminó a los besos con Moria Casán.

Esmeralda, como se recordará, en mayo del año pasado había denunciado que padeció una situación de acoso de parte de quien por entonces era titular de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), Ariel Cohen Sabban. La denuncia le costó a Cohen Sabban el puesto en la institución. “Me tocó un pecho y me quiso dar un beso. Primero en el cuello y después en la boca, yo justo me corro y lo esquivo. Entonces me levanto del sillón y le digo que se tiene que ir, porque yo tenía otra reunión pactada también en mi casa. Fue una situación muy desagradable”, declaró Esmeralda en referencia a lo que padeció en su departamento con Cohen Sabban.

Moria quiso saber más sobre lo sucedido entonces y Esmeralda Mitre le contó: “A mí me lastimó mucho, me extorsionó, abusó de mí, me besó. Me abrazó y me tocó un pecho entero”.

“¿Cómo fue?”, siguió preguntando Moria Casán. “Viste cuando te abrazan así... ¿te muestro?”, le contestó Mitre. Entonces, Moria se dispuso a mostrar cómo habían sucedido los hechos. Ambas de pie en el estudio, Esmeralda recreó junto a la conductora la actitud que tuvo Cohen Sabban el día de la reunión que terminó tan mal. “A ver, vení, vamos a hacer el beso”, le propuso Moria. “No, no quiero jorobar con esto”, reaccionó Esmeralda, dada la seriedad del tema. “No estamos jorobando. Estamos haciendo una desdramatización de lo que pasó”, le planteó la conductora.

Dicho eso, Moria Casán se acercó para darle un pico a Esmeralda quien, al principio, se mostró reticente, pero luego, afirmó: “No, dámelo, no importa, vos y yo podemos!”. En ese marco, se besó con Moria. “Por supuesto, somos actrices. Aguante la ficción carajo!”, exclamó la conductora de Incorrectas. “Otro, otro, otro”, le contestó Esmeralda y volvió a besarse con Moria. “Me acuerdo cuando nos besamos con Graciela Alfano, después nos copiaron todas”, evocó Moria Casán en esa instancia.

Fuente: Clarín