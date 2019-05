Carrió, a Massot: "Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta"

A contramano de los deseos de la Casa Rosada, Elisa Carrió votó en contra de los artículos de la reforma electoral que habilitan los aportes de empresas en las campañas electorales y, durante la discusión en particular del proyecto, protagonizó un cruce tenso con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó .

"Yo me olvidé [de encender el micrófono], señor presidente, como usted no me deja hablar", le respondió a Monzó, cuando el diputado le pidió que aclarara el reclamo que estaba haciendo fuera de micrófono. "El problema es que nos quedamos en el artículo 4°. Ahora tenemos el 5° y el 6° y tenemos que pasar a esta votación nominal", agregó.

La postura de la Coalición Cívica la había explicado el diputado Juan López. "En 18 años hemos hablado de la autonomía que tiene que tener la política respecto de otros factores de poder. Una autonomía que hemos tratado de ejercer en la medida de nuestras posibilidades. Hemos hecho alianzas electorales con casi todo el arco político, menos el peronismo y la izquierda, y saben cómo financiamos las campañas", dijo.

Pelea con el Pro

Carrió volvió a pelearse con la bancada de Pro, cuando el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, advirtió que no aceptaría discutir cambios en ningún artículo. "Pasamos 12 años con el kirchnerismo sin poder discutir los artículos. No voy a comportarme como ellos. Creo que el presidente de la comisión tiene que atender cada uno de los artículos. Yo no voy a comportarme como el kirchnerismo", dijo. Le respondió Agustín Rossi . "Carrió miente. Nosotros discutimos cada una de las leyes cuando fuimos gobierno", sostuvo.

Cómo votaron los diputados salteños el aporte de empresas a las campañas

Javier David: Negativo Marín Grande: Afirmativo Pablo Kosiner: Afirmativo Sergio Leavy: Ausente Miguel Nanni: Afirmativo Alfredo Olmedo: Afirmativo Andrés Zottos: Afirmativo



Fuente: La Nación