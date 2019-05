Universitarios vuelven a parar por los salarios

Ayer se concretó la primera jornada de paro y movilización de los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta (Adiunsa) para reclamar mejoras en la oferta salarial que les hizo del Gobierno nacional. Las medidas se dieron en el marco de un plan nacional de protesta que lleva a cabo Conadu Histórica.

El lunes último anunciaron, tras la reunión de todos los secretarios generales del país, la realización de un paro de dos días (por ayer y hoy), sin asistencia a los lugares de trabajo, pero con actividades de concientización sobre la problemática actual laboral de los trabajadores de las universidades públicas.

Fue así que en la UNSa, los afiliados al sindicato realizaron una movilización con una batucada que se concentró luego de las 11, en la Facultad de Humanidades.

"La idea es salir por el campus universitario para difundir nuestra lucha a todos los integrantes de la comunidad universitaria sobre la lucha de los docentes por los salarios y por la educación pública. Esa es la novedad de medida de fuerza, nos sumamos al clamor popular de decirles no la ajuste que manda el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque lo primero que recortan es en la educación pública", manifestó el secretario general de Adiunsa, Jorge Ramírez.

Los profesores e investigadores recorrieron las aulas, anfiteatros y facultades con un megáfono informando sobre los motivos de la huelga en desarrollo.

"Nosotros calculamos que tenemos una adhesión de entre un 50 y 60 por ciento, por lo que se nos hace necesario salir a comunicar el significativo recorte al poder adquisitivo de nuestro salario; y no es de este año, ya venimos de hace tiempo perdiendo", concluyó Ramírez.

"Salarios deteriorados"

"Compañeros estudiantes, personal de apoyo universitario y docentes: esta movilización que estamos realizando dentro de la UNSa es para reclamar por el deterioro en los salarios, por la crisis presupuestaria que atraviesa la universidad y la ciencia y la tecnología. Acá vemos a estudiantes que están ocupados en sus tareas, pero también es necesario que sepan el congelamiento que hubo en las becas y las dificultades que tienen las becas Progresar", expresó Ramírez

Sostuvo que en el caso puntual de los docentes perdieron entre 10 y 12 puntos porcentuales en el poder adquisitivo. "Hasta ahora son sólo ofertas que están por debajo de las perspectivas inflacionarias. Con ese cuadro de cada vez menos recursos uno no se puede imaginar qué clase de docentes se puede tener si no podemos comprar ni libros actualizados. No podemos acceder a las revistas científicas especializadas, porque además el Gobierno ha cortado el suministro de esos materiales que antes teníamos de manera gratuita", agregó.

Dijo que la situación se tornó más crítica en los últimos meses. "Es por eso que hacemos esta recorrida", dijo en líneas generales Ramírez a la gente en los diferentes espacios de la UNSa.

Desde mayo del año pasado, los docentes recibieron un 44 por ciento de aumento salarial contra el 55,8 que publicó el Indec el miércoles.