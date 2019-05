La OMS alertó sobre el aumento de los casos de demencia en el mundo: la entidad dio pautas para reducir el riesgo de deterioro cognitivo

Tras más de dos años de trabajos y evaluación de datos por parte de expertos de todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó pautas completas para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

La agencia sanitaria de Naciones Unidas enviará estas recomendaciones a todos los países miembros. El objetivo de las pautas es instruir a los profesionales de la salud y al público en general respecto a qué pueden hacer para reducir la probabilidad de presentar deterioro cognitivo.

La demencia es un problema de salud pública que avanza rápidamente a causa del envejecimiento de la población y que ya afecta a 50 millones de personas en el mundo. Según las previsiones, esa cifra debería triplicarse hasta 2050 y podría alcanzar 152 millones de personas, advierte la OMS.

Las pautas son extensas y, según los datos disponibles, aportan docenas de recomendaciones para mejorar la salud. Entre ellas están realizar actividad física, la dieta mediterránea, mantener el cerebro activo, dejar de fumar y limitar el consumo de alcohol a moderado.

“Analizamos la literatura médica para examinar qué podríamos decir con cierta seguridad a la gente respecto a las modificaciones del estilo de vida que repercuten sobre la aparición posterior de discapacidad cognitiva, deterioro cognitivo leve y demencia”, explicó el doctor Ronald Petersen, director del Centro para Investigación sobre la Enfermedad de Alzheimer de Mayo Clinic, quien participó en la elaboración de las guías.

Hacer ejercicio con regularidad, no fumar, evitar un consumo excesivo de alcohol y mantener niveles adecuados de presión sanguínea, colesterol y azúcar en la sangre son algunas de las recomendaciones que la OMS hará llegar a gobiernos, trabajadores de sanidad y pacientes.

“Uno puede hacer algunas cosas, las cuales posiblemente no prevengan la enfermedad de Alzheimer, pero quizás retrasen su aparición o ralenticen su avance en caso de ya existir y, como siempre, una de las recomendaciones más fuertes es respecto al ejercicio físico. En el mundo, hay bastante literatura médica respecto a que el ejercicio moderado puede retrasar la aparición del deterioro cognitivo o ralentizar su avance. Por ejercicio moderado se entiende hacer ejercicio aeróbico durante más o menos 150 minutos por semana—equivalentes a 50 minutos 3 veces a la semana o 30 minutos 5 veces por semana— de caminata fuerte, natación o trote, si lo prefiere”, agregó el experto.

La OMS estima que entre 5 por ciento y 8 por ciento de las personas de 60 años o más sufren de demencia en algún momento.

Luego insistió en que las recomendaciones acerca de la actividad física son cada vez más importantes, porque la obesidad continúa siendo un problema creciente en todo el mundo.

La OMS recomienda la dieta mediterránea

“¿Existe por allí alguna dieta que se podría adoptar para reducir la probabilidad de tener deterioro cognitivo? La mayoría de las personas ahora recomiendan la dieta mediterránea, lo que significa que una alimentación, en general, sana para el corazón probablemente es lo mejor tanto para una buena nutrición como para el cerebro”, dijo Petersen.

Deterioro cognitivo

Las pautas de la OMS también mencionan la importancia de mantener activo al cerebro para protegerlo contra el deterioro cognitivo. “A raíz de estudios observacionales, creemos que la gente que se mantiene más activa intelectualmente puede tener menos riesgo de sufrir deterioro cognitivo. No obstante, los datos son más débiles cuando se habla de ejercicios reales, o sea, de los de entrenamiento, de los juegos cerebrales y los de ese tipo, por lo que no es posible decir si existe un ejercicio mental en particular que se pueda hacer para no sufrir de deterioro cognitivo o algo similar. De todas maneras, solemos recomendar a la gente que se mantenga activa intelectualmente”, afirmó Petersen.

La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia y sería responsable de entre 60 y 70 por ciento de los casos, según la organización.

A su vez comité de la OMS analizó algunos factores individuales y el alcohol fue uno de ellos. “Obviamente, la recomendación fue de no consumirlo de forma peligrosa, o sea, de evitar beber alcohol en exceso. Sin embargo, al comparar los datos de quienes consumen alcohol frente a los que no lo beben, parece que los datos son mucho más equívocos; por lo tanto, de manera general, se recomienda que la gente abstemia no empiece a consumir alcohol y que quienes lo beben, lo hagan con moderación, porque hay que tener presente que si bien consumir un poco de alcohol podría no ser un problema, tampoco hay que excederse”, concluyó. Petersen.