Vacunar a los adultos, uno de los desafíos sanitarios más grandes 

Para la médica infectóloga Carla Vizzotti, la transición de la vacunación del niño a la familia es un gran desafío. Sin dudas, son múltiples las causas por las cuales los adultos con condiciones de riesgo y los adultos mayores de 65 años no acceden a la vacunación. “Han desaparecido enfermedades gracias a las vacunas, por lo que las nuevas generaciones no vivieron brotes ni conocieron las enfermedades. Esto hace que la percepción de riesgo disminuya y no valoren la importancia de vacunarse. Otra barrera relevante es el acceso a la información, conocer la disponibilidad de esta herramienta clave para la prevención es fundamental para poder demandar este derecho”.

“También existe la falta de la recomendación médica, lo que se suma a la creencia de que vacunarse es solo para los chicos. Hoy sabemos que si el médico recomienda la vacuna y el paciente está de acuerdo, la tasa de vacunación es altísima, pero si el médico no recomienda la vacunación o desestima esa posibilidad, esa persona no se vacuna. Por eso, es fundamental la actitud del médico, sobre todo del médico de cabecera”, dijo el Dr. Lopardo, y agregó: “Los medios de comunicación también cumplen un rol fundamental en la transmisión de este mensaje”.

Remarcó que, sin dudas, hay un cambio de paradigma respecto de la vacunación, ya que antes se pensaba que las vacunas eran para los niños y hoy existen vacunas para todas las etapas de la vida: adolescencia, adultos, embarazadas y adultos mayores. “Debemos instalar este cambio en la comunidad médica y en la sociedad civil. Así como los pediatras saben que hay que vacunar a los chicos, hay especialidades que tienen que estar al tanto de las recomendaciones: los diabetólogos, cardiólogos, neumonólogos y los médicos de cabecera, entre otros. No hay que perder las oportunidades de recomendar a los pacientes que se vacunen”.

El estudio de General Roca

“Lo que se vio en General Roca (Río Negro) fue que 2 de cada 3 casos de neumonía requirieron hospitalización. Una cifra altísima. La mortalidad analizada a los 14 días era del 12% en adultos y del 19% en los mayores de 65 años. Mientras que, cuando se observaba la mortalidad al año de quienes habían contraído neumonía, ésta alcanzaba el 25% pero trepaba al 38% entre los mayores de 65 años, un dato por demás alarmante”, sentenció el Dr. Lopardo, autor principal de la investigación. Una posible respuesta que explique estas muertes al cabo de un año es que las personas que padecen una neumonía a mayor edad tienen a su vez otras enfermedades, como problemas cardiológicos o respiratorios. “La neumonía es como un gatillo que muestra que esas personas tienen comorbilidades, entonces si pudiéramos prevenir esta enfermedad probablemente esto cambiaría”, aseguró Lo pardo.