Una jugada sorpresa con mensajes a Macri y a Lavagna 

Cristina Fernández de Kirchner hizo hoy una de las mejores jugadas políticas para anunciar que no irá como candidata a presidenta en las próximas elecciones sino que integrará una fórmula con el ex jefe de gabinete y su principal operador político Alberto Fernández.

De este modo, Cristina no sólo sorprendió al decidir ir como número dos de la fórmula sino que también se coloca en espejo con la insistencia del presidente Mauricio Macri de no resignar el número uno para su reelección a pesar de los números que lo dan con una caída en su imagen y en su intención de voto.

El propio Macri desautorizó el "Plan V" aconsejado por el número dos del Gobierno, Marcos Peña. No vieron venir la movida kirchnerista.

Cristina volvió a utilizar el factor sorpresa como cuando se anunció el lanzamiento de su libro, Sinceramente, que se había mantenido en forma hermética. Sin embargo, contradijo lo que había sido un clásico de sus otros lanzamientos. En las dos candidaturas anteriores se confirmó sobre el filo de la fecha límite para la presentación de candidaturas y esta vez se anticipó en un mes.

El anuncio de Cristina realizado a través de un spot que subió a YouTube incluye también la decisión de ir a primarias abiertas simultáneas y obligatorias y ahí marca también diferencias con el tercer candidato posicionado para estos comicios coma el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien declamó que será candidato si hay consenso y no va a PASO.

La ex presidenta jugó y mostró sus cartas. Ahora es el tiempo de que Macri decida si sube la apuesta.

Fuente: BAE Negocios