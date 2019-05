Central Norte arranca la semifinal en Monteros 

¡Que comience el juego! Central Norte vuelve a la competencia descansado pero a la vez diezmado, para encarar un nuevo y exigente desafío frente a Ñuñorco de Monteros, en Tucumán, al que enfrentará a partir de las 16, en el choque de ida de semifinales del Regional Federal Amateur.

El cuervo disfrutó y le sacó provecho a los días de inactividad oficial que tuvo, producto de la descalificación de Talleres de Perico por los hechos de violencia que se registraron en Perico (Jujuy), en cuartos de final de ida, que terminó en victoria de Central por 3 a 1.

Central Norte intentará hacer valer la chapa de candidato que sacó en lo que va del torneo, está invicto y demostró un gran poderío en el ataque, su mejor arma. No es coincidencia que el cuervo tenga en sus filas a Fabricio Reyes, uno de los máximo goleadores del certamen.

Ñuñorco también goza de un buen presente. Se metió en esta instancia con autoridad al eliminar a Concepción FC, otro reconocido equipo tucumano.

El tigre de Monteros, el último campeón del Anual tucumano, no conoce la derrota de local y en esta fase final siempre se puso en ventaja antes de los 10 minutos del inicio. Esto significa que es un equipo que sale deicidio a llevarse por delante a su rival.

Los dirigidos por Franco Sosa se destacan por intentar desplegar un buen juego, ordenados en defensa y eficaz en el arco de enfrente.

Por otro lado, Central Norte no estará solo en Monteros ya que contará con el apoyo de más de 2000 hinchas, los que en su gran mayoría coparon las instalaciones del cuervo en la víspera para comprar las entradas.

En cuando a lo estrictamente deportivo, Central sufrió la inesperada y sensible baja de Lucas Quiroz, quien sufrió una lesión en los meniscos y se perderá el resto del torneo.

La ausencia de uno de sus mejores jugadores puso en problemas al técnico de Central Norte, quien finalmente y sin muchas alternativas apostará por Álvaro Lozano para suplir a Quiroz.

Otro dilema para el DT Medrán estuvo en el carril derecho, un puesto que sufrió más bajas. En la llave pasada, el DT cuervo optó por Nicolás Issa, quien se retiró lesionado. Teniendo en cuenta que Marcos Valsagna y Fausto Apaza, los máximos candidatos, no están recuperados totalmente de sus dolencias por lo que la responsabilidad caerá en el polifuncional Pablo Figueroa.

Central arranca la semifinal y la revancha será en Salta.

Las formaciones:

ÑUÑORCO C. NORTE

M. Flores M. Pegini

M. Romero L. Beterette

D. Romero F. Rodríguez

N. Campos P. Krupoviesa

J. Gómez E. Buruchaga

J. Díaz P. Figueroa

C. Aldonate O. Young

R. Villagra M. Iglesias

O. Carrizo A. Lozano

N. Roldán D. Núñez

D. López F. Reyes

DT: F. Sosa DT: E. Medrán

Estadio: Jorge A. Marteau

Árbitro: Ricardo Abdala

Hora de inicio: 16