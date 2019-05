Tucumán Rugby defendió su invicto ante el Jockey Club

Pudo ser un batacazo, pero no fue, porque ayer el Jockey Club estuvo durante gran parte del partido arriba en el marcador ante Tucumán Rugby, en la rotonda de Limache, pero sobre el final los visitantes lograron la victoria por 44 a 40 y mantuvieron la punta y el invicto en la octava fecha del Torneo Regional del NOA.

Los albirrojos tuvieron un arranque infernal y al primer minuto ya marcaban su primer try gracias a una buena corrida de Tomás Juárez y tres minutos más tarde, Ignacio Cordovín amplió la ventaja. La conversión de Damián Huber dejó el partido 12 a 0. Cuatro minutos más tarde, Santiago Aguilar descontó con su try y Marcos Silvetti convirtió.

Pese al descuento del puntero, Jockey continuó con mejor performance y Huber fue el responsable, con un penal, un try y su conversión, de llevar al conjunto local al vestuario 22 a 20 arriba. Antes, Tucumán Rugby anotó otro try gracias a Bautista Frías, mientras que Silvetti continuó fino con sus pies.

El comienzo del complemento fue similar a los primeros instantes de la primera etapa, porque el Jockey golpeó de entrada con un try de Gonzalo Mendoza y la conversión de Huber. Después el apertura volvió a anotar con los pies y cuando parecía que era una fiesta albirroja, tras el try de Cordovín, los visitantes salieron con todo a defender a capa y espada su invicto.

Aguilar anotó un nuevo try, también lo hizo Augusto López y nuevamente Frías para pasar al frente por primera vez en el partido.

Tucumán Rugby ganaba por dos puntos, 39 a 37, pero todavía faltaban cinco minutos no aptos para cardíacos.

A falta de 60 segundos, en un scrum el Jockey logró un penal y quien se hizo cargo fue el histórico Santiago “Colo” Larrieu, que ingresó en el segundo tiempo como medioscrum.

Larrieu acertó desde casi mitad de cancha para la alegría de la familia albirroja que llegó en multitud a su estadio.

Sin embargo quedaría tiempo para el último try de Novillo que le dio la victoria al líder absoluto del Regional del NOA por 44 a 40 (4 a 1).

De esta manera, Tucumán Rugby suma 42 unidades por los nueve triunfos consecutivos, mientras que el Jockey Club llega a 21 puntos, producto de cinco derrotas y cuatro victorias. En la décima fecha, el albirrojo visitará a Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby recibirá a Old Lions.

Se completa la fecha 9

Esta tarde se completará la fecha 9 del Torneo Regional del NOA de rugby con la localía de Universitario Rugby y la visita de Gimnasia y Tiro en Tucumán.

Los verdes recibirán a Natación y Gimnasia a partir de las 16.30 y a la misma hora en el jardín de la República, el albo juega ante Lince. Además, Universitario de Tucumán será local de Santiago Lawn Tennis, mientras que Tucumán Lawn Tennis recibirá a Huirapuca y Jockey de Tucumán irá a la cancha de Cardenales.Estos también juegan desde las 16.30.