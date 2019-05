Chiqui Tapia: “Lo de Tigre es muy injusto”

El “caso Tigre” invita a replantear el sistema de los descensos en la Superliga. El equipo que dirige Néstor Gorosito ya descendido a la Primera B Nacional es actualmente uno de los mejores equipos de la Primera División. La Copa de la Superliga le extendió su permanencia solo por unos cuantos partidos, pero Tigre viene jugando realmente bien y lo ha demostrado inclusive en los últimos partidos de la Superliga, en la que fue condenada por las malas campañas anteriores.

Mientras el “matador” avanzaba de llave (eliminó a Colón, a Unión y Racing), el mundo futbolero comenzó a notar que era injusto que se quedara sin chance de jugar la Copa Sudamericana ya que en caso de llegar a la final se hubiera asegurado un lugar en esta copa, pero esto no será así ya que si pierde la final no tendrá ese derecho. En cambio, si la gana, sí podrá participar de la Libertadores 2020 porque el reglamento solo le permite a los equipos descendidos participar en torneos internacionales solo si salen campeón de esta copa y de la Copa Argentina.

El que opinó al respecto fue el presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia. “La Superliga tiene su autonomía. Nosotros tomamos la decisión de sacar los promedios y modificar los torneos en el ascenso para desdramatizar el fútbol. Hoy hay un caso testigo (Tigre), pero las reglas también se aceptaron de esa manera. Deportivamente es injusto que no pueda jugar la Sudamericana. Está demostrando que es uno de los mejores equipos en este momento con su juego y su gran técnico”, expresó el alto dirigente.

Ante la posibilidad de una modificación en el reglamento, con respecto a los promedios, Tapia analizó: “Será cuestión de seguir trabajando para modificar esto y que no asumas con un plantel armado y te toque descender. Eso es injusto, la verdad que te causa dolor. Estoy convencido de que en algún momento eso se va a cambiar en la Superliga”, cerró.

Cabe recordar que Tigre terminó en el noveno puesto de la Superliga, por lo que le hubiese correspondido disputar la próxima Copa Sudamericana. No obstante, su descenso a la Primera B Nacional a causa de los promedios descartó esa posibilidad. Ahora, tras vencer por 5-0 a Atlético Tucumán, se mantiene en carrera en la Copa de la Superliga. Si sale campeón, clasificará a la Libertadores 2020, caso en el cual protagonizaría una de los hitos más impresionantes de la historia del fútbol argentino.

Por otro lado, pero siguiendo con la actualidad de Tigre, Néstor Gorosito sorprendió al reconocer que esta semana habría una renovación de contratos masiva en el plantel. Sacando los casos de Lucas Janson y Lucas Menossi, quienes serían transferidos, los demás futbolistas rubricarían sus nuevos vínculos en la previa de la revancha ante los tucumanos.

“Di mi palabra en Tigre que si se quedan todos dirijo en la B Nacional., dijo Pipo.