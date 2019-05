Alfaro: “Perdimos la eficacia goleadora”

Gustavo Alfaro lamentó la falta de puntería de sus delanteros en el empate frente a Argentinos y consideró que su equipo perdió “la eficacia goleadora”.

“Es ideal mantener el cero en el arco y tener eficacia goleadora, pero perdimos lo segundo”, dijo el entrenador boquense tras la igualdad sin goles en La Paternal.

Sobre la ausencia entre los titulares de Mauro Zárate, que ingresó unos minutos en el complemento, Alfaro explicó que lo guardó “para el final porque venía de partidos muy intensos. Hay que dosificar. Veníamos de jugar muchos partidos en forma consecutiva. Y Carlos (Tevez) llegó al límite de su esfuerzo. Ahora vamos a jugar la revancha contra un Argentinos que demostró que cuando se planta es un equipo duro. Debemos mejorar en tener más fluidez en la generación y más eficacia en la resolución”, explicó Alfaro.

A su vez, tuvo palabras elogiosas para el Apache, uno de los más destacados en el estadio Diego Armando Maradona.

“Estaba al límite (desde lo físico), pero lo vi muy claro en cada pelota que ponía, está en un momento pleno de confianza, madurez donde trata de explotar al máximo lo que tiene”, dijo.

El entrenador volvió a hace hincapié en la nula efectividad frente al arco contrario. “Para ganar hay que convertir. Pero también es cierto que hay detalles, circunstancias. En el único partido en el que no generamos situaciones fue en el encuentro de ida contra Vélez. Lo ideal es mantener el cero y tener eficacia”, reiteró.

En el otro vestuario, Diego Dabove, el DT de Argentinos, eligió destacar que Boca se defendió bien como visitante para caracterizar el desarrollo y las razones de la igualdad.

“El partido fue intenso y dentro de ese panorama tratamos de ser ordenados y atacar a Boca por los costados, pero nos encontramos con un equipo que se plantó bien defensivamente como visitante”, indicó Dabove.

“También nos costó encontrar fluidez y lograr más juego, aunque fue un partido dentro de lo esperado ante un rival de jerarquía y teniendo en cuenta el gran esfuerzo del jueves pasado contra Gimnasia en La Plata”, apuntó.

Dabove aceptó además que a su equipo le “faltó un poco de explosión arriba, algo lógico porque no estuvo un jugador importante en ese aspecto como Damián Batallini”.

“En el primer tiempo mantuvimos el ritmo, pero en el segundo sentimos el desgaste de jugar siete partidos en 22 días, con dos viajes a Venezuela en el medio”, describió.

El técnico del bicho también destacó “la entrega del equipo en este partido, en el que conseguimos el mejor empate de todos, que es el de no recibir goles, y con el ánimo en alto iremos a la Bombonera”, cerró.