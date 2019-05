Central Norte se bancariza: el plantel ahora cobra por cajero

Central Norte continúa evolucionando como institución, con un distinguido trabajo dirigencial que se viene plasmando desde hace un tiempo. Esta vez, los que conducen al club cuervo hicieron un convenio con el Banco Macro para que el plantel percibirá sus haberes a través de una cuenta en caja de ahorro.

Una vez que terminó la práctica matutina del jueves, el grupo de jugadores aguardó paciente en la sede del club hasta que se hizo presente el presidente Héctor De Francesco junto al personal de entidad bancaria.

Los administrativos tomaron posesión de una de las oficinas del club y fueron citando de a dos futbolistas para firmar toda la documentación pertinente, tras lo cual recibieron la tarjeta de débito con la novedad del pago del 50% del mes de abril, de forma adelantada. Fue todo un gran acontecimiento en el club de barrio norte.

La iniciativa de los dirigentes no pasó desapercibida. En primer lugar porque es una forma de trasparentar la economía de la institución. En segundo lugar porque no es habitual que un club que participa en un torneo amateur (como Regional Federal Amateur) esté en condiciones de brindarle al plantel este beneficio.

Normalmente el sistema de pago que ahora implementó Central Norte es muy común en instituciones que participan en la B Nacional y Primera División.

“Hace un tiempo que venimos hablando con la gente del banco para beneficiar a los jugadores. Estuve presente varias veces cuando se les pagaba y es incómodo que salgan con el dinero en mano, como todos alguna vez cobramos. No deja de ser anacrónico para estos tiempos”, explicó Leandro Gallo, el prosecretario de Central, en diálogo con El Tribuno.

La nueva metodología que implementó el cuervo le dará la oportunidad a muchos jóvenes del fútbol de conocer esta nueva experiencia.

“Algunos jugadores tienen relación con bancos y otros no, a partir de ahora el banco le puede ofrecer los servicios que normalmente brinda. Hay jugadores de otras ciudades y cuando cobran tienen que mandar dinero a su familia, esto le simplifica mucho las cosas”, destacó el dirigente.

Esta innovadora idea que se hizo realidad ayer nació en otro dirigente, Alejandro Sgoifo: “Él tiró la idea, se conversó con la gente del banco y se terminó cerrando para depositar los valores que perciben los jugadores como consecuencia de los contratos privados que firmó cada uno”, explicó Gallo, quien a su vez agregó: “Estamos jugando un torneo amateur, jurídicamente no hay relación de trabajo, lo que hicimos es poco habitual, pero prolijo, sencillo y transparente para el club”.

La intención de los dirigentes era que el acuerdo se firmara a principio del torneo, pero por diferentes cuestiones se retrasó.

“Lo veníamos charlando para el inicio del torneo, desafortunadamente ya está por terminar pero tenemos la ilusión de poder ascender y que el próximo campeonato sea en agosto o septiembre”, expresó entusiasmado el prosecretario de Central.

En otro orden, aunque siempre hablando del aspecto económico del club, Leandro Gallo se refirió a un posible premio para el plantel en caso de lograr el ascenso al Federal A: “Todos los jugadores saben que si ascendemos habrá premio, seguramente más adelante nos sentaremos a charlar”.