“Tuve que esconder a mi familia por que recibí amenazas de gente de Vélez

Fernando Espinoza, el árbitro del partido revancha Boca - Vélez por los cuartos de final de la Copa de la Superliga, reveló este lunes que fue amenazado de manera telefónica por hinchas del fortín y contó que tuvo que realizar la denuncia policial.

“Este fin de semana tuve que esconder a mi familia porque se filtró mi teléfono en Buenos Aires y recibí amenazas de todo tipo por gente de Vélez. Ya están hechas las denuncias y recién prendí el teléfono. ¿Hasta dónde llegan las redes sociales? Mi hijo está encerrado dos días y no sabe por qué. El de 3 no entiende, pero al del 6 le dije que nos íbamos a quedar descansando en casa”, contó en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia.

Espinoza, que no cobró un claro penal a favor de Vélez por agarrón de Mas a Laso, definió a la situación como “muy desgastante”.

“Prendía el teléfono y veía unas cosas impresionantes. Así como digo eso, te digo que gente de Vélez también me mandaba mensajes diciéndome que me quedara tranquilo, me decían quién era el que filtraba mi teléfono en las redes. Esa es la parte linda, que algunos me calmaban”, afirmó.

De manera irónica, el árbitro mendocino sostuvo que “somos empleados de todos los equipos del fútbol argentino, me paga el sueldo Boca y me paga el sueldo Vélez...”.

“No voy a beneficiar a ningún equipo. Se está generalizando que un error nuestro es para beneficiar a un equipo u otro. Es más fácil verlo desde una cámara lateral, yo estoy por detrás de Mas y me tapa. No es un error sino que no lo veo. ¿Por qué tendría que cobrar algo que no estaba en el momento? No pude ver el agarrón porque el jugador me estaba tapando. Si yo me equivoco y después no trabajo, no sumo en mi sueldo. No voy a equivocarme a propósito”, cerró.