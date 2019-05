Central Norte se ilusiona con su poder de fuego en el área

Central Norte sueña con la final y lograr el objetivo tan anhelado en los últimos años, el ascenso al Federal A. Y los goles no solo son amores, como dice una frase futbolera, sino también la clave para lograrlo.

El delantero de cualquier equipo sabe que marcar alimenta no solo la confianza sino la ambición de un equipo que apunta alto. Y a Central no le faltan ni los goles ni sus goleadores.

En lo que va del torneo el cuervo disputó 16 encuentros y marcó en 15 partidos. Una efectividad impresionante para un equipo que a lo largo del torneo marcó 51 goles, de los cuales 35 fueron de Fabricio Reyes (16), Diego Nuñez (11) y Ronaldo Martínez (8).

La delantera del cuervo demostró ser letal, un dolor de cabeza para las defensas rivales.

Cuando falta Reyes aparece Núñez o viceversa. Y lo mismo sucede con Ronaldo Martínez, quien cada vez que ingresa cumple con creces.

Además, “La Perla” Reyes también aporta otra faceta importante en el equipo de Medrán. Si no le toca marcar, clarifica el juego para abastecer a sus compañeros dando una verdadera muestra de compañerismo.

“Es un momento bárbaro, cada uno pasa por un buen nivel y creo que estamos a pasitos de lograr lo que tanto queremos. Con Nivi y Ronaldo sabemos que al que le toque entrar cumple, estamos bien y marcamos, ojalá que sigamos por este camino hasta lograr el ascenso”, dijo Reyes, uno de los goleadores de todo el Torneo Regional Federal Amateur.

El “Nivi” Núñez, a sus 36 años, sorprendió a todos en el mundo Central ya que no tardó en convertirse en uno de los goleadores.

“Sin dudas que Central Norte te mata, tiene unos tremendos delanteros, quedó demostrado en cada partido, estamos a tres encuentros del gran objetivo y hasta esta última fecha mostró la jerarquía de sus delanteros. Creo que La Perla (Reyes) es el punto más alto que tenemos, es ese tipo que te sorprende día a día. En Tucumán no metió goles pero brinda, arrastra gente e hizo un trabajo para el Paragua (Martínez), otro delantero temible que ya sea que le toque cinco minutos o noventa, siempre te complica. Haber convertido allá es un premio a su sacrificio. Hoy no estoy pasando un buen momento, arrastro una molestia que me afecta en mi juego que es la velocidad, pero en los minutos que el técnico me necesite voy a dar lo mejor”, sostuvo Núñez. El paraguayo Ronaldo Martínez tuvo su carta de presentación en el debut del certamen frente a Peñarol marcando por duplicado. Y cada vez que le tocó entrar rindió.

“El momento es único por lo que estamos pasando, vivimos de una manera muy especial como grupo partido a partido. Importantes es que los tres delanteros hagamos los goles, ayuda mucha y entre los tres, el que entra da una mano para el equipo, siempre ayuda”, dijo Ronaldo Martínez, el tercer goleador de un equipo que sueña cada vez más con el ascenso.