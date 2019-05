VIDEO Conmoción en Bolivia: el momento en el que murió un árbitro en pleno partido

Victor Hugo Hurtado se desplomó durante el encuentro entre Always Ready y Oriente Petrolero. El partido continuó a pesar de su deceso.

El partido entre Always Ready y Oriente Petrolero fue escenario de una tragedia cuando el árbitro Víctor Hugo Hurtado se desplomó durante el segundo tiempo. El juez sufrió un infarto en pleno partido y quedó tendido sobre el césped. Los jugadores advirtieron la situación y rápidamente llegó la asistencia, pero a pesar de haber sido trasladado en ambulancia hasta el Hospital Holandés, los médicos no pudieron reanimarlo.

El partido se disputó en el estadio Coloso de Villa Ingenio, el segundo más alto del mundo, 4.150 metros sobre el nivel del mar. Consultado sobre una posible relación entre ese factor y las complicaciones que sufrió el juez, Fernando Costa, presidente de Always Ready, manifestó: “Es prematuro hablar de ello”.

Además, añadió que “sería imprudente” establecer una conclusión puesto que Hurtado no mostró complicaciones o dolencias las horas previas al juego. Incluso, el dirigente aseguró que el árbitro dirigió el miércoles pasado el partido entre The Strongest y Blooming en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros de altitud, y que desde ese día permaneció en la región a la espera del duelo de este domingo entre el Always Ready y el Oriente Petrolero.

Lo insólito fue que el encuentro continuó tras haber sido detenido durante algunos minutos y quien continuó dirigiendo fue Josué Benavides, que había iniciado como cuarto árbitro, después de consensuar con los asistentes.

“El primer paro cardíaco sucedió cuando estábamos por trasladar al paciente. Lo hemos reanimado en la cancha, logramos estabilizar los signos vitales. Llegando a emergencias al hospital comenzó el segundo paro cardíaco y no se pudo restabilizarlo”, informó Erick Koziner, médico de Always Ready, en diálogo con el sitio Deporte Total.

Quien se expresó a través de las redes sociales por lo sucedido fue el presidente de Bolivia, Evo Morales: “Lamentamos el fallecimiento del árbitro Víctor Hugo Hurtado, mientras dirigía el partido entre Always Ready y Oriente Petrolero. Enviamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, amigos y colegas. El fútbol boliviano está de luto”. El mandatario fue quien inauguró el estadio en 2017.

El recinto es el más alto del mundo si sólo se contemplan los utilizados para las primeras divisiones. Sin embargo, el récord histórico lo posee el estadio peruano Daniel Alcides Carrión (4.380 metros).