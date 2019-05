El narco más famoso de Brasil quiere vender productos por internet

El narcotraficante más famoso de Brasil, Fernandinho Beira Mar, preso en una cárcel de máxima seguridad desde hace 19 años, planea lanzar un sitio web para vender productos con su marca con el objetivo de recuperar a adictos a las drogas, informó hoy la prensa brasileña.

Remeras, gorras y accesorios con la marca "FBM" están siendo preparados para ser vendidos on line por parte del llamado Pablo Escobar brasileño, detenido en 2001 y condenado a más de 300 años de prisión por comandar, incluso fuera de la prisión, al Comando Vermelho (comando rojo), organización criminal narco que domina parte de las favelas de Río de Janeiro.

La abogada del capo narco, Paloma Gurgel, confirmó la iniciativa al portal de noticias UOL y explicó que debe ser llevada adelante por una ONG, ya que los productos que serán vendidos serán confeccionados por personas en tratamiento de recuperación.

Beira Mar fue detenido en la selva amazónica en 2001 por parte de militares colombianos que lo acusaron de participar de la exportación de cocaína colombiana hacia Río de Janeiro con la ayuda de un campamento de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El jefe narco del Comando Vermelho fue condenado y preso, pero por los cuatro presidios que pasó continuó comandando rebeliones y liderando el tráfico en algunas favelas de Río.

Incluso se le adjudican cuatro muertes en una rebelión.

En 2017, en el presidio federal de máxima seguridad de Porto Velho, estado amazónico de Rondonia, fue detectado que tenía comunicación con su banda, tras lo cual fue enviado a Mossoró, en Río Grande do Norte, en el nordeste del país.

Según la abogada, no existen obstáculos legales para que Beira Mar ponga a la venta productos con su nombre.

Incluso la plataforma de e-commerce que planea tiene que ver también con dos libros que escribió, uno sobre teología -que estudió en prisión- y otro sobre su vida criminal, iniciada en la favela Beira Mar, en Duque de Caxias, en el Gran Río de Janeiro, una de las zonas mas miserables y violentas de Brasil.

Con los años, Beira Mar perdió terreno con su organización en el crimen, ya que la mayor banda de delincuentes de Brasil es el Primer Comando de la Capital (PCC), que controla los presidios del país y el narcotráfico brasileño con ramificaciones en Paraguay.

El jefe del PCC también está preso, llamado Willians Camacho, conocido como Marcola.