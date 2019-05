VIDEO Una de las Trillizas de Oro confesó la fantasía sexual de su marido con sus hermanas

La mesa de Andy Kusnetzoff fue especial e incluyó a ocho participantes, en vez de los seis clásicos. Esto se debió a que estuvieron invitadas las Trillizas de Oro. Además de María Eugenia, María Laura y María Emilia, fueron invitados Pablo Granados, Pepe Cibrián Campoy, Pedro Troglio, Milva Castellini y Julieta Prandi.

Durante el “Punto de encuentro”, el conductor le preguntó a María Emilia si con su marido, dormían en camas separadas. A lo que la actriz respondió: “Cada uno duerme en su cuarto”. Ante esta respuesta, Andy quiso saber un poco más y preguntó: “¿Tu marido es el que tuvo fantasías de estar con las tres?”.

“Él no me conocía, entró a un cine y vio la publicidad de shampoo que hacíamos. Mirando la pantalla pensó: Qué fiesta me haría con las tres”‘, contó. El conductor quiso saber si eso realmente se concretó pero María Emilia dijo: “Después de muchos años se los dije y ellas no quisieron”.

También confirmó que cuando eran adolescentes intercambiaban los novios entre las hermanas. “Eugenia y yo somos las más parecidas. Un día estaba en casa con fulanito y ella me dice: Atendelo vos, me estoy bañando y no tengo ganas. Y el chico nunca se dio cuenta”, relató, entre risas.

Una vez finalizado el Punto de encuentro, Kusnetzoff hizo pasar a todos los invitados a la mesa, pero aclaró que solamente se quedaría con una de las trillizas, María Emilia.

Duras criticas en las redes sociales

“La crisis llegó a la mesa de #PodemosHablar. Estaban las trillizas de oro y sentaron a una sola. What????, ‘ESCANDALOOOOO.!!!! si invitan a las 3 que las tres se queden en la mesa, ‘#PodemosHablar Che alarguen la mesa, dos platitos más. Quiero a las trillizas! Papelón absoluto” y “Que desubicado invitar a las trillizas al programa y sólo permitir que se quede una sola a la hora de cenar. Que costaban dos sillas más”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes, además de algún que otro meme.

En medio del enojo generalizado en las redes, desde la cuenta oficial de Twitter oficial de Telefe compartieron un video en el que mostraban a las otras dos hermanas, detrás de cámara, disfrutando del programa.