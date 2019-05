El hooker de Waratahs, próximo rival de Jaguares, sancionado por manejar borracho

Totu Latu, hooker de Waratahs de Australia, rival de Jaguares el próximo sábado en Oceanía por el torneo Super Rugby, fue sancionado hoy por la franquicia con dos partidos de suspensión al ser acusado de manejar alcoholizado y no haberlo informado.

Latu se reunió ayer con el Comité de Integridad de Rugby Australia y la Asociación de Jugadores de la Unión de Rugby (RUPA) después de que la policía lo detuvo por manejar con un excesivo consumo de alcohol el pasado sábado.

Waratahs no supo sobre el incidente hasta que fueron contactados por los medios de comunicación el sábado, solo unas horas antes de que le ganaran a Reds en Brisbane por 40 a 32, informó Planet Rugby.

El próximo sábado la franquicia argentina Jaguares visitará a Waratahs en Sidney, a las 6.45 de nuestro país y los australianos no contarán con el hooker, al igual que en la restante fecha cuando visiten a Rebels, en Melbourne.

Latu se presentará a la corte el 6 de junio próximo y no podrá jugar hasta esa fecha aunque el forward podría enfrentar más sanciones ya que estaría sujeto a un proceso del Código de Conducta de Rugby Australia.

El jugador expresó arrepentimiento por sus acciones y no notificar a su club, y dijo que aceptará las sanciones que se le apliquen: "Estoy decepcionado con mis acciones, porque reconozco la gravedad de esta situación. Quiero disculparme con mis compañeros de equipo y con la comunidad de rugby, sé que mis acciones no se reflejan bien en el juego".

Latu tiene 26 años, 1,78 metro de altura y 110 kilogramos, jugó 11 partidos con el seleccionado australiano y no marcó puntos.