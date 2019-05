Patricia Argañaraz... ¿podría volver a la ADP? 

Una resolución firmada por Manuel Troncoso, director nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, declaró la ineficacia jurídica del proceso disciplinario llevado a cabo en la Asociación Docente Provincial en contra de Patricia Argañaraz, ex titular del gremio; por lo que ex sindicalista podría volver.

Al respecto, el abogado de Patricia Argañaraz, Ignacio Martinelli, señaló en diálogo con El Tribuno que “esta resolución implica que la autoridad de aplicación de las entidades sindicales que es la Secretaría de Trabajo de la Nación, y específicamente el departamento de asociaciones sindicales, tomó intervención en el procedimiento que llevaba adelante la entidad gremial y dispuso dejar sin efecto jurídicamente lo que se dispuso en la asamblea extraordinaria del 27 de abril‘.

La dirigente había presentado una denuncia contra la asamblea que la destituyó el pasado 27 de abril.

‘Habiéndose decidido la nulidad de esa asamblea, la sanción puesta por la Comisión Directiva de la ADP no quedó convalidada, por lo cual queda sin efecto también la sanción -suspención- aplicada por la comisión‘, agregó el letrado.

Sin embargo, desde la ADP acusaron a Argañaraz de intentar violentar la decisión de los afiliados del gremio que la sacaron. “Esto es una nueva tentativa de Patricia Argañaraz de violentar la decisión de los afiliados de ADP que en asamblea general extraordinaria le revocaron el mandato y la desafiliaron. Eso es lo concreto”, dijo Liliana Hermosilla, patrocinante legal de ADP, en diálogo con El Tribuno.

“Esto es un borrador que no llega a ser una disposición. La hizo un asesor de inferior jerarquía y no tiene ninguna validez porque en la estructura del Ministerio no tiene la posibilidad de emitir ese dictamen previo, de esta naturaleza y lo vamos a denunciar‘, arremetió Hermosilla.

“Además tiene errores gravísimos formales, no tiene motivación, no tiene causa, los dos argumentos que pretende utilizar este borrador para declarar una ineficacia ya fueron resueltos por la justicia”, sentenció.