En Brasil, River quiere recoparse ante Paranaense

River Plate, último campeón de la Copa Libertadores, visitará esta noche, desde las 21.30, a Athletico Paranaense de Brasil, ganador de la Sudamericana, por la final de ida de la Recopa Sudamericana en busca del primer paso hacia su duodécimo título internacional.

Se jugará en el estadio Arena da Baixada de Curitiba, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Transmitirá ESPN 2 y Directv Sports.

Estará a disposición el sistema de asistencia arbitral por video (VAR), a cargo del uruguayo Daniel Fedorczuk.

La revancha se jugará el próximo jueves 30, y en caso de paridad en el resultado global habrá tiempo suplementario y de persistir la igualdad el campeón se definirá con penales.

El millonario, con Marcelo Gallardo como DT, conquistó las ediciones de 2015 (a San Lorenzo) y la de 2016 (a Independiente Santa Fe de Colombia).

Respecto de Gallardo, desde que asumió en junio de 2014 suma 9 títulos, lo que lo pone a las puertas de ser el DT más ganador de la historia millonaria luego de alcanzar a Ramón Díaz tras haber obtenido la final de la Libertadores ante Boca, en diciembre pasado.

Durante la era Gallardo, River obtuvo 6 de los 11 títulos internacionales que logró el club en sus 118 años de historia, que cumplirá el 25 de mayo.

El Muñeco cambió la historia de River en el plano internacional y los números lo respaldan: de los 26 mano a mano que tuvo que enfrentar durante los últimos 5 años, ganó 21.

Paranaense, en cambio, tiene pocos antecedentes en este tipo de definiciones, ya que recién pudo protagonizar un hecho internacional en 2005 cuando fue finalista de la Libertadores que perdió con San Pablo y la primera conquista fue la citada Sudamericana que le ganó a Junior, de Colombia.

En cuanto a los equipos, River viajó con todo el plantel, incluso los lesionados Scocco y Quintero, pero de no surgir algún cambio de último momento, la formación sería la misma que goleó a Atlético Tucumán en el último cruce de la Copa Superliga.

El panorama del equipo brasileño es un poco más complicado ya que además de las bajas de Thiago Heleno y Camacho, ambos afectados por los casos de doping, no podrá contar con el argentino Tomás Andrade quien no fue incluido en la lista de buena fe, ya que su pase pertenece a River Plate. Los que sí estarán serán Lucho González y Marco Ruben.

Por último, el plantel de River llevó a cabo ayer un entrenamiento especial. Los jugadores trabajaron en una cancha de césped artificial, superficie similar a la que tiene el Arena da Baixada.

Probables formaciones

A. Paranaense: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira o Robson Bambu y Renan Lodi; Luis González, Wellington y Bruno Guimarães; Rony, Marco Ruben y Nikao. DT: Tiago Nunes.

River Plate: Franco Armani; Camilo Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Exequiel Palacios; Matías Suárez y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.