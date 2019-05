La Chancha Zárate, cerca del fortín de Primavera

Hizo ruido el posible arribo de Leandro “la Chancha” Zárate para sumarse al plantel de Villa Primavera, en condición de refuerzo, para jugar el torneo Anual, que pondrá en marcha la Liga Salteña de Fútbol.

Todo estaría bien encaminado con un principio de acuerdo entre el jugador y los dirigentes para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Incluso, la gente del fortín vio con buenos ojos la incorporación de Zárate para contar, de esa forma, con un atacante de sus características en el equipo que dirige el DT Cuchi Rivero.

Y, a su vez, Zárate está conversando con los dirigentes de Juventud Antoniana, club donde jugó en el torneo Federal A, para ver cómo puede conseguir su liberación de compromiso y que recién se cumplirá en junio.

Hay quienes comentaron que el delantero pretende el pase a préstamo, aunque este martes por la tarde los dirigentes del club santo se encontraban analizando de otorgarle un cesión en forma definitiva.

“Ayer me llamaron para sumarme a Villa Primavera para jugar el Anual y me gustó la propuesta. Hablé con el entrenador y todavía tengo que rescindir contrato con Juventud que es hasta junio para ver si puedo estar el domingo”, fue lo que manifestó la Chancha Leandro Zárate, en el programa deportivo “Rumbo al ascenso” en el que se refirió también sobre el descenso del equipo y que golpeó muy fuerte en las huestes antonianas.

En realidad, desde el club de la Lerma expresaron, a su vez, que ahora se busca solucionar la deuda que también quedó pendiente con Zárate y con algunos otros jugadores que reclaman dicho pago.

De la comisión, que preside Gustavo Klix y que asumió en diciembre pasado, salieron a aclarar que a los futbolistas que formaron parte del plantel que compitió en el Federal A solo se les debe los días de abril, cuando estuvieron en Córdoba, donde participaron en el triangular junto a Gimnasia y Tiro y San Martín de Formosa, y cuando se determinó los dos descensos de los equipos salteños.

Pero estos integrantes de aquel plantel exigen que se cumpla con los meses adeudados desde el inicio del torneo, que corresponde al segundo semestre de 2018, bajo la gestión de José “Pepe” Muratore. Y, dentro de este contexto, los dirigentes antonianos argumentaron que sobre los montos no hay nada escrito.

Desde una parte se da un número y desde el otro sector se dan a conocer otros. Todo esto está en el aire. “Vamos a ver cómo podemos encontrar una solución a este tema”, explicaron en Juventud.

La Chancha Zárate en la última parte del torneo defendiendo los colores del santo, y el DT Adrián Adrover lo desafectó del equipo. “De un momento a otro pasaron cosas que yo no sabía. El DT (Adrover) me prometió un café para explicar lo que pasó. Todavía lo sigo esperando”, declaró el jugador y agregó: “Tengo mi conciencia tranquila porque todo lo que se habló fue mentira”.

De todas formas, en Villa Primavera la expectativa se concentra en la llegada de la Leandro Zárate para formar parte del equipo del barrio y, de algún modo, su fichaje llama la atención.