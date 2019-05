Vaqueros proyecta instalar cámaras de identificación de patentes

El municipio de Vaqueros apunta a implementar un sistema de control vehicular en la ruta nacional 9. Según el proyecto presentado a Nación por la comuna local “se trata de un sistema que permite individualizar vehículos de toda índole: automóviles, motos, camiones, etc. Utiliza los dispositivos RFID (Identificación por Radiofrecuencia) determinando mediante la lectura óptica las patentes, para instrumentar una base de datos que reciba denuncias de robos en tiempo real y a partir de allí utilizando todos los puntos de lectura para efectuar el seguimiento de vehículos denunciados”.

Al respecto, el intendente Daniel Moreno Ovalle, señaló que está “muy preocupado por la inseguridad que afecta la localidad, considerando que la única salida de Vaqueros es el puente que enlaza con el camino de cornisa por donde es posible el tránsito de motos y vehículos robados hacia Bolivia y Paraguay. Por ese motivo se ha declarado de interés público la iniciativa privada denominada ‘Sistema de Control Vehicular’ presentada por la empresa MODEL S.A., el cual permite individualizar todo tipo de vehículos”.

De acuerdo a lo que detalla el proyecto, el sistema permite operar con agilidad aprovechando los dispositivos RFID y de lectura óptica de patentes usados en peajes y vehículos dotados de lectores.

“Es importante trabajar en prevención para combatir los delitos cometidos con motos que suceden de modo abusivo y por la violencia con que ejercen. Con este sistema se facilitarían los controles sorpresa de las fuerzas policiales, a los efectos de detectar a partir de la lectura del dispositivo RFID el no cumplimiento de las normas vigentes, previniendo de esta manera el uso del vehículo para ilícitos”, especifica la iniciativa.

La tarea de prevención -detalla Moreno Ovalle- debe comenzar con un reempadronamiento del parque de motos, al momento de instalarse el dispositivo RFID, tarea que pueden realizar las Inspecciones Técnico Vehicular, Registros automotores, de modo que al efectuar controles sorpresivos y las motos que no tengan instalado el RFID, puedan ser incautadas y de tal forma quitar a los delincuentes ese medio de locomoción.

El intendente de Vaqueros recordó que elevó el proyecto a Nación en febrero último, acompañada de una nota a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y otra en abril del corriente año al vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, “explicando la necesidad de establecer este sistema de control vehicular, adjuntando la documentación técnica explicativa del sistema propuesto en la iniciativa privada y poniéndose a disposición para evaluar los beneficios del mismo”.