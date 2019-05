La Selección argentina presentó el plantel y al nuevo entrenador, Méndez

El seleccionado argentino masculino de vóleibol, que a fin de mes debutará oficialmente en la temporada en la Liga de las Naciones en Mendoza y que también estrenará a Marcelo Méndez como entrenador, se presentó ante los medios en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard).

Méndez, técnico de Sada Cruzeiro, de Brasil y sucesor de Julio Velasco en el seleccionado, adelantó la lista de los catorce jugadores que estarán el el plantel para el primer fin de semana de la Liga de las Naciones, torneo anual de elite de la Federación Internacional (FIVB), en el que Argentina enfrentará a Portugal, Bulgaria y Canadá, entre el viernes 31 de mayo y el domingo 2 de junio en el Aconcagua Arena de Mendoza.

Los jugadores que viajarán a Mendoza serán los armadores Nicolás Uriarte y Maximiliano Cavanna; los opuestos Federico Pereyra y Bruno Lima; los puntas Facundo Conte, Cristian Poglajen, Ezequiel Palacios, Nicolás Méndez y Jan Martinez; los centrales Agustín Loser, Pablo Crer, Sebastián Solé y Martín Ramos; y el líbero Santiago Danani.

Los líberos más experimentados, Alexis González y Facundo Santucci, se encuentran lesionados por lo que en la primera etapa de la Liga jugará Danani y uno de los cinco puntas alternará como segundo líbero.

"Estoy feliz porque me encontré con un grupo de jugadores que quiere, que da el máximo a cada momento, con un grupo responsable, que entrena muy bien y eso es una de las cosas que me ponen contento. Todos tienen objetivos claros, vamos a ver como se desencadena en el juego pero hasta ahora no me puedo quejar por el trabajo de los jugadores", expresó Méndez.

En la previa a la Liga, torneo que tendrá cinco semanas seguidas de competencia por el mundo, el seleccionado preparará la etapa de Mendoza con dos amistosos ante Chile y Portugal, el próximo sábado y domingo en el Aldo Cantoni de San Juan.

Los objetivos más importantes de Argentina en un calendario cargado son el clasificatorio Olímpico Intercontinental para Tokio 2020 (en agosto) y los Juegos Panamericanos de Lima (fines de julio). El equipo de Méndez también jugará el Sudamericano (septiembre) y la Copa del Mundo de Japón (en octubre).