Lavagna habló de "diferencias de fondo" y anunció que será candidato en un espacio propio

El economista Roberto Lavagna admitió hoy que surgieron "diferencias" con el espacio peronista de Alternativa Federal "porque se quiso sumar a gente que no estaba en los planes originales", en alusión al ex candidato presidencial kirchnerista Daniel Scioli, y confirmó que es precandidato a la Presidencia por Consenso 19.

"Las diferencias surgieron porque se quiso sumar a la interna a personas que antes no estaban. Por eso decidí impulsar mi candidatura por Consenso 19, y es posible que se sume (el senador Miguel Ángel) Pichetto a este proyecto", señaló Lavagna a la señal televisiva C5N.

El distanciamiento de Lavagna con Alternativa Federal surgió luego de que el reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, propuso sumar a ese espacio del peronismo alternativo a Scioli, quien había dejado en claro su intención de competir en las PASO contra la fórmula recién anunciada de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Desde el sábado (luego de que se conoció la fórmula kirchnerista) cambiaron muchas cosas en el kirchnerismo, pero no por eso tenemos que seguir el juego de los otros. No podemos sumar a personas que están del otro lado de la grieta, que sigue existiendo", apuntó.

El ex ministro de Economía de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner aclaró que tiene respeto por la figura del fundador del Frente Renovador, Sergio Massa, pero advirtió que "tiene un proyecto distinto" al de Consenso 19.

"Sigue habiendo una grieta y no hay que tratar de cerrar en un amontonamiento, sino alrededor de un programa que demuestre que Argentina puede ser gobernada de forma ordenada, seria y con crecimiento", remarcó.

Schiaretti también convocó hoy a través de un video subido a las redes sociales al conductor televisivo Marcelo Tinelli, que tenía intenciones de postularse en la provincia de Buenos Aires con el aval de Lavagna.

Lavagna ya se había reunido con Tinelli en privado y lanzó su recorrida de campaña por el territorio bonaerense en Bolívar, la ciudad natal del animador.

En esa localidad, Lavagna fue recibido por el intendente, Marcos Pisano, y el diputado nacional Eduardo "Bali" Bucca, quien tiene una relación de proximidad con el conductor de Showmatch.

No obstante, desde el espacio que lidera Lavagna confirmaron que van a "seguir abiertos a la participación de radicales, peronistas, del GEN, socialistas y del sectores del trabajo y la producción", porque -sostienen- todavía "hay tiempo para seguir hablando de cómo se van a definir las candidatos del espacio".

Para Lavagna, lo central a 31 días del cierre de listas es "definir la cuestión programática y el ensanchamiento del espacio opositor a Cambiemos", según sus allegados.