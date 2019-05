Marcha atrás de Conmebol: Tigre podrá jugar la Libertadores

La Conmebol dejará para la temporada 2021 la prohibición que señala que equipos que hayan descendido en sus torneos locales no pueden jugar certámenes internacionales, tal como puede ser el caso de Tigre en caso que se adjudique la Copa de la Superliga.

La polémica se instaló debido a que Tigre podría ser que gane la Copa de la Superliga, donde llegó a semifinales y en el primer partido de la serie ante Atlético Tucumán ganó por 5 a 0, y pese a estar descendido, podría jugar la Copa Libertadores 2020.

Es que el conjunto que gane la Copa de la Superliga se quedará con el boleto para estar en el máximo evento de clubes de la región.

Conmebol había señalado en una carta que los equipos que hayan descendido no podían disputar un torneo continental, sea Copa Sudamericana o Libertadores.

Sin embargo, la AFA decidió mantener la postura de darle el pase a Tigre si gana la Copa de la Superliga, por lo que ahora Conmebol dijo que "las asociaciones no actualizaron sus torneos y para no dejar en evidencia sus problemas, pasamos esta modificación que se informó ayer para el año 2021".