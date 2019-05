Cental Norte y el equipo de la revancha

Enfocados solamente en lo que será el partido del domingo, a las 17, el plantel de Central Norte continúa trabajando en el estadio Dr. Luis Güemes.

El equipo de Ezequiel Medrán realizó un entrenamiento en espacios reducidos y luego del mismo se hizo presente el presidente Héctor DeFrancesco para transmitirle tranquilidad a los jugadores, por todo lo que se habló en las últimas horas por el “tema Lozano”.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, Marcos Valsagna y Nicolás Issa trabajaron a la par de sus compañeros y ambos también están en condiciones de ocupar un lugar en el sector derecho del mediocampo donde el domingo actuó aceptablemente Pablo Figueroa.

En la delantera se mantendría al paraguayo Ronaldo Martínez ya que Diego “Nivi” Nuñez no está físicamente a pleno, por un principio de pubalgia. El técnico no quiere arriesgar a ningún jugador que no esté al ciento por ciento pero nadie tampoco quiere quedarse afuera en este tramo final.

Por otro lado, Lucas Quiroz aún se encuentra en Rafaela donde se realiza otros estudios de mayor complejidad para determinar si se intervendrá quirúrgicamente o podrá jugar infiltrado en lo que le reste del torneo al cuervo.

El jugador retornará a Salta el sábado.

Si bien aún no se confirmó el once ideal de Central, en principio sería con: Pegini; Beterette, Rodríguez, Krupoviesa y Buruchaga; Issa, Young, Iglesias y Lozano; Martínez y Reyes.

La venta de entradas

La dirigencia dio a conocer el día, horario y precios de las entradas para el partido del domingo.

Para los socios con la cuota al día, la venta arrancará el sábado de 12 a 19 con un precio único: general $150 (acceso a cualquier sector).

Para no socios, el domingo de 9 a 16 en boleterías de calle Brown y en el Martearena. Precios: populares $200, preferencial $250, platea $300 y damas, jubilados y menores $100.