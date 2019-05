VIDEO Su tercer nombre, Macri y Napoleón: la desopilante charla de Tinelli y Charlotte Caniggia

Antes de escuchar cuál era el voto secreto de Florencia Peña para la primera ronda de música disco, Charlotte Caniggia volvió a protagonizar un desopilante momento junto a Marcelo Tinelli . Todo empezó cuando el conductor la llamó con sus dos primeros nombres: Charlotte Chantal y ella lo corrigió. “Me llamo Solange, también. Charlotte Chantal Solange”.

Entonces, Tinelli le preguntó si sabía por qué sus padres le habían puesto esos nombres. Ella confesó que no sabía, pero que le parecían muy feos. “Entiendo que no se lo hayas preguntado al año, pero en 26 años, ¿nunca le preguntaste a tu mamá?”, quiso saber el conductor.

Entonces, la mediática hija de Mariana Nannis y Claudio Cannigia indicó que su mamá eligió esos nombres “porque quería que sonaran franceses”.

Tinelli, entonces, le consultó si sabía por qué su hermano se llamaba Alex. “¿Por Alejandro Fantino? ¿Alejandro Magno?”, quiso saber. Entonces, ella le respondió que era por un famoso, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Se lo dijo en el oído y ante la cara de asombro de Tinelli comenzó a pedirle, pegando saltitos, que no lo hiciera público.

El conductor, claro, no le hizo caso. “Me preguntó si Napoleón se llamaba Alejandro”, reveló. Pero la cosa no quedó allí. Decidió preguntarle a la concursante, también, de qué nacionalidad era Bonaparte, con la ayuda de que era oriundo de un país europeo. “Italiano”, respondió ella, dubitativa, ante la cara de asombro de los demás concursantes.

“¿Estás enterada de que Alberto Fernández va a encabezar la fórmula?”, consultó entonces Tinelli. “¿Eh? ¿Quién? ¿Qué? No sé!”, contestó Charlotte y también reveló que no sabe quién es el presidente de Bolivia ni el de Brasil.

Sí supo quién es el presidente de la Argentina. “Macri. Sé algunas cosas de la política argentina, pero mi papá no me deja hablar. Una vez dije algo malo sobre Macri y mi papá me dijo: Callate, estúpida”‘, reveló.

Finalmente, se dio a conocer el voto secreto: un 7 con el que consiguió zafar de la instancia de duelo.