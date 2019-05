Ampliarán el hospital y designarán más profesionales médicos

Con una inversión de $37 millones se continuará con las obras de ampliación del hospital Del Carmen de Metán. Así lo confirmó a El Tribuno el ministro de Salud de la Provincia, Roque Mascarello, quien el martes pasado mantuvo una reunión con el gerente del nosocomio, Napoleón Zunino, el intendente, Fernando Romeri, el senador Roberto Gramaglia, el diputado Sebastián Otero, concejales y otros funcionarios sanitarios del sur provincial.

"Esta reunión me pareció muy importante con las autoridades políticas y la gerencia porque creo que hay una serie de cuestiones que debíamos analizar entre todos, porque hay distintos aspectos con esta situación planteada con el hospital de Metán", dijo Mascarello.

"Uno de los planteos estaba vinculado a la ampliación del hospital de Metán, una obra que quedó inconclusa en un compromiso que había asumido la anterior gestión a nivel nacional del kirchnerismo. Solamente se hizo una parte y el resto quedó en el olvido. El senador, el diputado y el intendente de Metán estuvieron con el ministro de Economía y fue una de las pocas obras con la que se puede progresar en este contexto de crisis para que se puedan invertir casi $40 millones en los trabajos de ampliación", destacó el funcionario provincial.

El gerente sanitario del hospital Del Carmen, José Leavy, detalló que son obras muy importantes que van a permitir habilitar los quirófanos nuevos, en los sectores que se construyeron en la primera etapa.

"Se va hacer un área de esterilización, un lavadero, una morgue nueva, que es muy necesaria; y se van a instalar los denominados equipos de gas en sangre", dijo sobre las nuevas inversiones.

En la etapa anterior se construyeron una guardia de pediatría, una farmacia, una recepción, consultorios y los quirófanos, entre otros sectores. El proyecto prevé que las ampliaciones estén conectadas con el viejo edificio del hospital.

"Consideramos que en unos 60 días podremos estar iniciando las obras. Hay algo muy importante que yo quise destacar y que es exigir la puesta en funcionamiento del consejo asesor sanitario, que está establecido por resolución ministerial, para que la comunidad participe de la vida institucional del hospital, para que pueda saber cuáles son las dificultades, los problemas y los aciertos, para generar un vínculo entre el hospital y la sociedad que permita avanzar en materia de salud y los requerimientos de la gente", destacó Mascarello.

Con respecto a los reclamos de los metanenses, que llevan años, sobre la puesta en funcionamiento de una terapia intensiva, dijo el fubncionario: "No podemos construir la terapia si no tenemos listo lo otro. Esto no está vinculado al tema financiero, si no se cuenta con un servicio de esterilización y está resuelto el tema del gas y del agua no se puede avanzar en ese sentido. Vamos a ir haciendo las cosas como corresponde, con el compromiso formal para que el hospital esté equipado como corresponde, cumpliendo con las necesidades de la gente".

Por otra parte, Leavy adelantó que el hospital de Metán, desde el 3 de junio, va a contar con un grupo de residentes cirujanos y anestesistas. Además, van a llegar médicos clínicos residentes a la localidad. "Van a atender en semanas intercaladas. Esto va a ser un importante refuerzo en la atención para nuestro hospital", confirmó el gerente sanitario.

Hoy habrá otra marcha

Por otra parte, la denominada comisión Luchemos por la Salud de Metán confirmó que hoy, desde las 17, habrá otra manifestación frente al hospital. "Pedimos una terapia intensiva para las emergencias en código rojo, un tomógrafo, ambulancias de alta complejidad y la inmediata renuncia del gerente, Napoleón Zunino, que está de licencia", dijo Carlos Vargas, integrante la comisión.

El viernes pasado, con carteles y pancartas, vecinos de distintos barrios realizaron una protesta similar para reclamar distintas mejoras en el hospital Del Carmen de esta ciudad.