Reparan la ruta 3, pero perjudican a un jubilado

Un jubilado de 85 años que subsiste con el arriendo para explotación agrícola de un pequeño campo ubicado en el paraje San Felipe se quejó enérgicamente por los trabajos realizados por Vialidad en la ruta provincial 3.

Indignado y con fotografías como prueba, relató a El Tribuno que realizaron obras en la arteria de ripio y tierra y dejaron un increíble socavón a orillas del alambrado.

"Yo jamás en mi vida he visto que hagan trabajos como estos. Dejaron una especie de terraplén de un metro de alto y unos 400 metros de largo, muy cerca del alambrado de mi finquita", indicó don Mario Ramón Núñez.

Dijo además que el extenso socavón que hicieron con máquinas se está erosionando, por lo que teme que provoque daños en su propiedad.

Los problemas son evidentes, ya que en vez de ser la banquina de una ruta provincial, por la que circulan vecinos y productores, el lugar en cuestión se asemeja a la costanera de un río o por lo menpos a un canal.

"No entiendo por qué hicieron esto. Cuando comenzaron a trabajar con las máquinas pensé que iba todo bien. Pero no volvieron más y todo quedó como estaba en esos 400 metros. Observé que los de Vialidad siguen por la zona, pero no sé cómo van a arreglar lo que hicieron al lado del alambrado", relató Nuñez.

Además, señaló que la zona es un peligro para los autos, camionetas, camiones y vehículos agrícolas que transitan por el sector. "No existe la banquina, porque está el terraplén y al lado el alambrado, además pueden chocar contra la tierra, que tiene un metro de alto. Es un peligro", remarcó.

El jubilado dijo que las lluvias fueron provocando erosión en ese sector y que el socavón está llegando al alambrado en varios lugares de su finca.

Una especie de cañadón

"Supuestamente Vialidad de la provincia estaba arreglando la ruta 3 en la zona de San Felipe. Pero lo que hicieron es muy llamativo. Quedó como un cañadón al costado y es verdaderamente peligroso, porque la ruta queda muy angosta en esa parte. Cualquier día va a ocurrir un accidente grave", señaló el jubilado.

Núñez mencionó que recorrió los 400 metros de extensión que tiene el terraplén y dijo que ya observó varios derrumbes.

"Estoy seguro que muy pronto se va a caer todo el alambrado, porque está muy cerca, en algunos lados a centímetros de los postes. Como están las cosas hoy si hay problemas costará mucho dinero reconstruirlo y yo no estoy en condiciones", dijo el hombre, visiblemente molesto e indignado por los trabajos realizados por Vialidad.

"Estas personas fueron con una máquina primero y parece que quisieron ensanchar la ruta, o hacer algo en la banquina, pero la verdad no entiendo. Yo jamás he visto una ruta que esté pegada a un alambrado y con un barranco al costado", detalló el jubilado.

"Me parece que se les fue la mano. La tierra está cediendo por las lluvias. Si esto sigue así ya no voy a tener por donde entrar a la finca. Tengo 85 años y jamás he visto una cosa como esta. Además la ruta ahora quedó angosta. Deberían hacer como en la ruta nacional 9/34, que tiene banquinas, a las que hay que mantener", dijo Núñez.

"Van a tener que rellenar o tapar el barranco que hicieron, porque además se está cayendo. Le pido a Vialidad de la Provincia que nos den una solución. Yo soy jubilado y vivo del arriendo de esa finca", concluyó.

Adónde lleva esa ruta

Cabe destacar que por la ruta provincial N§ 3 se accede a Horcones, San Felipe, Santa María y El Bordo, llegando al límite con la vecina provincia de Santiago del Estero. Desde hace muchos años que los vecinos y productores de la zona vienen pidiendo los arreglos de la transitada ruta.