Incorporan a 400 mil jóvenes que por error no estaban en el padrón

Por Mariano Confalonieri (Perfil)

La Cámara Electoral va a incorporar a unos 400 mil jóvenes que no estaban en el padrón por un error administrativo. La decisión llegó luego de una serie de denuncias en redes sociales sobre chicos que votan por primera vez que no figuran habilitados, señala el diario Perfil. En paralelo, a raíz de un recurso de amparo del Frente de Izquierda, la Justicia Federal electoral autorizó a todos los que no se encuentren en el padrón provisorio a anotarse vía internet. Este procedimiento estaba vigente hasta ahora para el resto del país, pero no para la Ciudad.

La Cámara Electoral, tras mantener una reunión con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) comunicó que más allá de los reclamos que se hagan, las personas que no estaban van a ser sumadas igual. Podés consultar si no estás en el padrón: padron.gob.ar y hacer el reclamo online.

El padrón se confecciona con los datos que el Renaper le manda de manera automática a la Cámara. Pero al parecer esa tanda de jóvenes no fue incorporada por un error informático. Como la franja etaria de los “olvidados” era de entre 16 y 18 años, la Izquierda y el kirchnerismo sugirieron que se trató más que de un error, de una maniobra política. Ligaron la ausencia a que los jóvenes son los menos propensos a votar al macrismo por su supuesta lejanía ideológica con las políticas de Mauricio Macri. Pero no acompañaron ninguna prueba que permitiera deducir que hubo intencionalidad en ese olvido.

La resolución judicial fue de María Servini de Cubría y lo que hace es habilitar el sistema online que ya funciona en todas las provincias para la Capital Federal. Se podrá hacer allí el reclamo si su DNI no aparece. Cuando el kirchnerismo impulsó la ley en el Congreso, en 2012, la oposición (integrada, entre otros, por el macrismo) rechazó la iniciativa con el argumento, precisamente, que el Frente para la Victoria buscaba ampliar su base electoral dado que entre los militantes más jóvenes la mayoría adhería a la entonces presidenta CFK.

Fuente Mariano Confalonieri - Perfil