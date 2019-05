Hubo acuerdo salarial con los empleados municipales

Un acuerdo firmado entre las partes intervinientes en el conflicto salarial que tuvo lugar en el municipio de Campo Santo, dio por finalizado un paro que se extendió por más de 30 días.

El origen de esta extensa medida de fuerza fue un error cometido en el cálculo de los salarios que se viene produciendo desde el 2016, generando sueldos de entre los 60.000 y 150.000 pesos para los empleados con mayor antigedad.

Para corregir esta situación, que se hizo mucho más visible con el último aumento del 35%, el intendente Mario Cuenca tomó la determinación de realizar un nuevo cálculo de los salarios, con las correcciones que consideraron pertinentes en base a los resultados de una auditoría interna.

Como consecuencia de esta nueva forma de calcular la antigedad, ítem considerado como responsable de todo el problema, los empleados vieron disminuidos sus salarios entre un 60 a un 50% entre los que más ganaban, el porcentaje fue menor en aquellos empleados con sueldos más bajos.

Varios intentos de acuerdo

Durante todo este tiempo de medidas de fuerza hubo varias reuniones con la finalidad de llegar a un acuerdo que pusiera fin al conflicto pero todas resultaron infructuosas.

El pasado lunes 20, horas antes de que el intendente Mario Cuenca emprendiera un viaje a Buenos Aires, hubo una reunión con los empleados que aún continuaban de paro, un 30% del total de la planta, junto a los delegados gremiales, donde se llegó a un acuerdo consistente en un aumento de $8.000 para todos por igual.

La firma del acuerdo tuvo lugar el martes 21 donde el intendente Cuenca estuvo representado por su asesora legal, la doctora Graciela Oviedo.

"No estoy de acuerdo con lo que se firmó debido a que yo sigo sosteniendo, tal como lo demostré en varias oportunidades, que no hubo error en el cálculo de los sueldos; es cierto que hay montos demasiado elevados, pero eso se debe a los distintos acuerdos salariales que se vienen firmando desde el 2013, donde se blanquearon varios items para beneficiar a los que se jubilan, eso fue lo que disparó los salarios con cada aumento y es algo que no se tuvo en cuenta. De todas formas, aceptamos lo que decidieron los empleados, ya que entendemos que esta lucha fue muy desgastante, no obstante nosotros vamos a continuar por la vía judicial para demostrar que tenemos razón", manifestó Gerónimo López, como secretario de UPCN.

Por su parte, el intendente Mario Cuenca se mostró satisfecho con la resolución del conflicto, acordando además que no habrá represalias con los empleados que estuvieron de paro y que no se descontarán los días no trabajados.

"Era imposible pagar semejantes montos, como también es imposible pensar que no hubo un error de cálculo; de eso yo me hago cargo, pero no podía continuar manteniendo esta situación, así lo entendieron el 70% de los empleados con quienes habíamos acordado 5.000 de aumento, pero aquellos que más ganaban y se ven más afectados por los nuevo montos de sueldos continuaron con el paro".

"Por suerte llegamos a un acuerdo donde yo ofrecí $8.000 como aumento para todos por igual, pero tomando como base los sueldos con las correcciones correspondientes, tampoco se va a pagar el porcentaje restante del 35% que ya se había acordado. Este monto fijo beneficia mucho más a los empleados de sueldos bajos", declaró Cuenca.

Costo político

Con respecto a un posible costo político que deberá asumir debido a toda esta situación generada por los mal llamados sobresueldos, el funcionario expresó: "Sin dudas que tiene su costo político, pero eso a mí no me importa, me importaba más solucionar el problema para no dejarle al intendente que asuma a fin de año un enorme dolor de cabeza; de continuar esta situación se le iba a hacer imposible pagar los sueldos, algo que ya me estaba ocurriendo a mí. Quiero dejar una intendencia saneada antes de retirarme", finalizó Cuenca.

