Le inician un sumario a Stornelli que podría derivar en un juicio político

El procurador general interino, Eduardo Casal, dispuso la apertura de un sumario para evaluar la conducta del fiscal federal Carlos Stornelli en el marco de la causa que lo investiga como presunto integrante de una red de espionaje ilegal, un trámite en el que se debe determinar si amerita o no que sea sometido a un jury de enjuiciamiento que, eventualmente, podría derivar en su destitución.

Fuentes judiciales indicaron que la instrucción estará en manos del fiscal Marcelo Retes, que cuenta con un plazo máximo de 60 días hábiles para, junto con el resto de los integrantes del Consejo Evaluador, decidir si amerita o no impulsar un juicio político en su contra que, eventualmente, podría derivar en su destitución.

En los argumentos esgrimidos para disponer el inicio del expediente administrativo en su contra, el procurador interino remarcó la necesidad de ahondar en "un mejor y más exhaustivo conocimiento de la cuestión", teniendo en cuenta que el fiscal Stornelli había puesto "énfasis" en una supuesta intención de "afectar su actuación" como representante del Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción.

El fiscal Carlos Stornelli

"No puede desconocerse que el énfasis puesto por el fiscal en cuanto alega que se pretende afectar su actuación, aspecto esencial sobre el que descansa la génesis de la inmunidad funcional (arts. 120 de la Constitución Nacional y 63, inc. c)", afirmó Casal en la resolución que dictó ayer.

Allí, optó por seguir el temperamento sugerido por unanimidad por los integrantes del Consejo Evaluador "no sólo como forma de asegurar un procedimiento que garantice plenamente el derecho de defensa" del fiscal sino además para permitir "un mejor y más exhaustivo conocimiento de la cuestión, dado el interés institucional que podría estar comprometido", según el texto al que tuvo acceso Télam.

Los pasos

El reglamento que regula los trámites disciplinarios en el seno de la Procuración General de la Nación establece un plazo máximo de 60 días hábiles para llevar adelante las actuaciones necesarias en el marco del sumario disciplinario, que permitan determinar los pasos a seguir en relación al fiscal cuya conducta es analizada.

Con el sumario ya en curso, la Procuración recibirá ahora el requerimiento del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla -al frente de la pesquisa sobre la presunta existencia de una red de espionaje ilegal que involucraría a funcionarios judiciales y políticos- para que el organismo active el procedimiento para lograr la remoción y/o el desafuero de Stornelli, quien interviene en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Además, convocó por quinta vez al fiscal a prestar declaración indagatoria el viernes 31 de mayo, luego de no haberse presentado en las cuatro anteriores oportunidades, conducta por la cual fue declarado "en rebeldía" por el juez Ramos Padilla, en una resolución confirmada el miércoles último por la Cámara Federal de Mar del Plata.