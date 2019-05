¿Hay consenso con quitar los promedios?

El jueves pasado algunos dirigentes de la Superliga aseguraron tener “consenso” para eliminar los descensos por promedio a partir de la próxima temporada de Primera.

En ese sentido, Defensa y Justicia, Lanús, Unión, Talleres (C), Boca y Racing se manifestaron en contra de quitar los promedios en la próxima temporada.

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, aseguró ayer que “la quita de los promedios es un retroceso impresionante”, a la vez que opinó que los reglamentos “están para cumplirse” y no “para beneficiar a unos o a otros”.

“La reunión del jueves fue extraoficial y por eso no participó Talleres. La quita de los promedios es un retroceso impresionante y, si se van a quitar, deberían hacerlo en dos años”, dijo, tras lo cual remarcó: “Los reglamentos están para cumplirse y no para beneficiar a unos o a otros”.

El mandatario del club cordobés expresó: “Soy un convencido de la importancia de los reglamentos. Si empezamos a vulnerar a la Superliga y darle descrédito estamos volviendo a quebrar las instituciones del fútbol argentino”.

Por su parte, el entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, se alineó ayer detrás de su presidente Daniel Angelici, al manifestarse en contra de la quita de los promedios, dando un descenso mediante esa tabla de la Superliga y el otro por las posiciones.

“Yo no sacaría el promedio, dejaría un descenso por promedio y al último del torneo al descenso, pensando en los que ascendían. Hay que penalizar al peor del campeonato”, aseguró en conferencia de prensa sobre el tema que dominó las redes sociales en las últimas horas.

“Estamos tapando un error con otro error. Se lo dije a Grondona también que con el torneo de 30 equipos se equivocaba. A corto plazo parecía una solución pero luego era un problema. De la noche a la mañana eran diez ascensos así porque sí y a corto plazo te iba a devorar”, analizó.

Y completó: “Entonces empezaron con los descensos, para no ser tan agresivos, eran de a cuatro. Y ahí el piso del promedio cada vez se fue más arriba. Para los que recién ascienden la cuesta es tremenda”.

A su turno, el presidente de Defensa y Justicia, José Lemme, también se manifestó en contra de la quita de los promedios. “Los que están de acuerdo son principalmente los que están complicados con los promedios. No se pueden hacer las cosas impensadas, como salir a decir cosas que no están ni siquiera aprobadas. Es una burla hacia todos los dirigentes que no estuvieron”, dijo el dirigente.

“Lo que salieron a decir fue una falta de respeto para los directivos que no estaban en esa reunión, La comunicación faltó. Yo dije que no correspondía. En Defensa hacemos las cosas bien. Estamos segundos en los promedios y ahora lo quieren que sacar en este año y darles la ventaja a los del fondo. Es una injusticia, para los que hacemos bien las cosas no tenemos recompensa”, explicó Lemme.

“Estoy de acuerdo en que se saquen los promedios, pero a su tiempo y del modo debido, no ya. A los que les conviene sacarlo ahora salieron a decir que se sacaban”, reveló.

Newell’s, Gimnasia y Central están comprometidos con el promedio, por lo que lógicamente están de acuerdo con el cambio de reglamentación.

“Me parece que todo es muy desprolijo. Sacar de la noche a la mañana los promedios no me parece correcto”, agregó.

Por su parte, Luis Spahn, presidente de Unión, expresó estar en desacuerdo con la quita de promedios para la próxima Superliga. “Le agregan más ingredientes a la necesidad de ganar y competir”, afirmó.

“Los reglamentos están para cumplirse y, si se modifican, hay beneficiados directos que dejan sospecha acerca de si la decisión es por fundamentos teóricos, éticos y deportivos o si la idea es beneficiar a los actores involucrados”, remarcó.

Además, propuso que si deciden quitarlos, sea a partir de dos torneos venideros, o que se divida un descenso por promedios y otro por desempeño en la tabla anual.

Pasos a seguir para eliminar promedios

El jueves hubo un principio de acuerdo para terminar con los promedios en Argentina. Ahora, ¿qué debe pasar para que eso ocurra?

El primer paso es convocar a una reunión de Comité Ejecutivo de Superliga, algo que ocurriría en algunas semanas, cuando quede definido el último ascenso del Nacional B. Allí serán invitados los 24 equipos y se podrá sesionar con la mitad más uno de los implicados. Es decir, de mínima 13 clubes.

Una vez que haya quórum se procederá a la votación y allí se necesitará mayoría absoluta para terminar con los promedios. Si participan 13, se precisarán al menos siete 7 votos.

Cantidad de votos necesarios según cantidad de participantes:

7 votos - 13 participantes

8 votos - 14 y 15 participantes

9 votos - 16 y 17 participantes

10 votos - 18 y 19 participantes

11 votos - 20 y 21 participantes

12 votos - 22 y 23 participantes

13 votos - 24 participantes.