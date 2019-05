Chibán: “González tiene un síndrome de abstinencia de protagonismo”

Cuentas claras conservan la amistad. Luego de suspensiones para elegir las nuevas autoridades de la Liga Salteña de Fútbol y los cuestionamientos mediáticos del ex presidente de Juventud Antoniana, el actual titular de la entidad madre del fútbol salteño rompió el silencio y salió a refutar las críticas. Habló de la institución modelo a nivel nacional, del crecimiento sin precedente, el fútbol salteño y de cuestiones fundamentales, que algunos no quieren “recordar”.

¿Cuál es hoy la situación en Liga hoy?

Normal y en crecimiento. Asumí como presidente de la institución luego del pedido de licencia por 60 días de Daniel Cáseres, pero la institución continúa con su permanente apoyo a todos los clubes y al crecimiento del fútbol salteño.

¿Y con respecto a la suspensión de la Asamblea?

Toda la comisión directiva sigue trabajando de buena fe. Qué hubiese pasado si no habría relación, un caudal societario y un comité ejecutivo avalado por todos los clubes. Esto sería un caos. Si no estuviéramos con todos a documentación en regla, si habría algún faltante como lo denuncia mediáticamente Rubén González, esto ya estaría intervenido.

¿A dónde apunta González?

González tiene una síndrome de abstinencia de protagonismo. A veces se tiene poca memoria. Cuando en 2004 asumimos la sede de calle Deán Funes no tenía gas natural, y hasta las puertas de los baños se salían y parte del edificio era “tapado” por plásticos negros. Debimos enfrentar 3 embargos a la propiedad y juicios laborales.

¿Qué cambió?

Hoy la Liga Salteña se convirtió en la institución liguista más importante del país. Por eso, cuando se pide un cambio hay que sincerarse y recordar lo que fue y lo que es ahora la institución. En estos períodos junto al contador Cáseres se hicieron dos estadios, el de la Liga salteña en el barrio 9 de Julio, donde concurren decenas de clubes salteños y el de Pellegrini. Se ejecutaron obras importantes en 16 clubes. Cabe recordar que el último estadio que se contruyó en Salta fue el de Mitre, en 1950. La Liga tiene las instalaciones en el Parque Bicentenario, en donde las 6 hectáreas están escrituradas a nombre de la institución. También la sede completamente nueva en la calle Gurruchaga y el hotel en la Circunvalación Oeste, a total disposición de clubes salteños y de otras provincias.

González apunta a la venta de bingos y el hotel.

El ex presidente de Juventud Rubén González, que hoy hace problemas, es el mismo que en su gestión tuvo que ser intervenido para que el Gobierno para que su sede no termine rematada. Hoy, sus inferiores entrenan en el parque San Martín, al igual que durante su gestión. Las cifras que están plasmadas en el Balance sobre los bingos vendidos el año pasado no las inventamos nosotros. Son documentación de los resultados que nos envía Enjasa de acuerdo a los montos recaudados y pagados. Está claro. Con respecto al hotel de la Liga el objetivo principal es social, no recaudatorio, por eso es que no da pérdidas. Es utilizado por los clubes salteños y de otras provincias, pero en forma estricta y controlada, para que el predio no termine convirtiéndose en una “choza” por el mal uso de sus instalaciones y sus recursos, que son de primera calidad.

¿Y entonces, qué cuestiona?

Yo creo que el cuestionamiento que hace este personaje como González es pura maldad, porque no se sabe qué quiere. El daño no le está haciendo a Daniel Cáseres, Sergio Chibán o la Liga salteña. Se lo está haciendo al todo el fútbol salteño. Él hace un cuestionamiento sobre los resultados deportivos, como si la Liga tuviera algo que ver con los descensos. Mucha gente confunde “Mucha gente confunde la gestión de la Liga con la situación de los clubes.



Hablame de la ayuda a los clubes.

Hasta hace poco la Liga subsidiaba en un ciento por ciento a todos los clubes. Estamos hablando de más de 500.000 pesos mensuales. Todo gratis. Hoy se reduce un poco por la situación económica que atraviesa el país, pero aún así es un gran aporte. La ayuda es contante.

