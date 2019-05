Matías Huergo continuará detenido en la causa por las facturas apócrifas

Hoy se cumplen 13 días desde que fue detenido el empresario Matías Huergo, en la causa que lo investiga por encabezar una asociación ilícita tributaria. Y la defensa espera que la semana que viene la Cámara Federal de Apelaciones resuelva el pedido de excarcelación que el jueves fue rechazado por el juez Julio Bavio.

“Esta apelación se suma a la que yo había realizado respecto a la orden de detención. La finalidad de las dos apelaciones tiene que ver con que le den la excarcelación a Huergo”, señaló ayer a este diario el abogado defensor Sebastián Espeche.

El letrado dijo que los fundamentos del juez son los mismos que tuvo en cuenta a la hora de ordenar la detención del empresario: que hubo una obstrucción a la investigación de la Justicia porque, supuestamente, se ocultaron archivos de la computadora de Huergo.

En la lapidaria resolución de la Justicia Federal que se conoció el 13 de mayo, se da cuenta de que en una computadora de Huergo que fue secuestrada en un allanamiento, los peritos informáticos tuvieron que recuperar archivos comprometedores que habían sido borrados. En ellos se detallaban supuestos pagos a funcionarios municipales.

“El juez no trató ni consideró lo que yo había señalado en su momento: que Huergo siempre estuvo a disposición de la Justicia y que no hubo entorpecimiento en ningún momento. La investigación ya está finalizada y no hay nada que entorpecer”, señaló con firmeza.

El abogado defensor también puso el acento en que solo Huergo esté detenido. “Técnicamente que solo mi defendido esté detenido muestra que la causa tuvo una finalidad de noticia, y que no tiene sustento técnico, porque si lo tendría hubieran procedido a la detención de otras personas”.

La Justicia Federal y la AFIP llevan adelante la causa que investiga una usina de facturas apócrifas. Esta causa además comenzó a tener ramificaciones, ya que con documentos encontrados en las computadoras de Huergo y con el entrecruzamiento de llamadas que realizaba el empresario con distintos actores se comenzó a ver que puede existir el pago de retornos a funcionarios para el direccionamiento de obras para ser realizadas en la Municipalidad de Salta, Aguas del Norte y la Provincia.

Además, se estima que con todas estas jugadas se habría realizado una millonaria defraudación al Estado.

Esto queda de manifiesto en una parte de la resolución judicial, en donde detalla que de una computadora con la IP de la Municipalidad de Salta, un lote de unas 30 empresas emitieron facturas para les pague la misma comuna por una suma cercana a 121 millones de pesos. Y que esas mismas firmas con la IP de la Municipalidad y otras IP generaron facturas por más de 400 millones.

La Cámara Federal de Apelaciones también tiene que resolver si la causa continúa en el fuero federal o pasa una parte a la Justicia provincial. Esto había sido dispuesto por el juez Bavio, pero los fiscales apelaron la medida señalando que la causa perderá fuerza si se investiga por separado.

La semana pasada, en tanto, la fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán devolvió una resolución al juez federal Bavio señalando que no investigará nada hasta que no se resuelva la competencia en la causa.

Paz Posse, al Senado

La Cámara de Senadores aprobó una resolución para que se invite al titular de la empresa Aguas del Norte, Lucio Paz Posse, para que brinde información sobre la compañía que aparece nombrada en la causa contra el empresario Matías Huergo.

El proyecto pertenece al senador de la oposición José Ibarra. “Hay un hecho que tomó trascendencia nacional que tienen escuchas, un detenido, investigación de AFIP y digamos toda la cúpula de Aguas del Norte está mencionada, y como puede ser posible que el director de este organismo no se dé por aludido”, indicó Ibarra a FM Pacífico. La resolución de la Justicia Federal hace alusión a charlas telefónicas que mantiene Huergo, donde habla de obras de Aguas del Norte con las que sería favorecido.