Central Norte se juega el pase a la final frente a Ñuñorco

Es hora de otra gran definición. Central Norte, muy ilusionado por todo lo que viene demostrando, intentará continuar avanzando en el camino que lo puede llevar a gloria y acceder al tan anhelado ascenso. El equipo de Ezequiel Medrán, con una pequeña diferencia a favor, definirá la llave y el pase a la final de Regional Federal Amateur frente a Ñuñorco, en el estadio Martearena, a partir de las 17.

Está claro que no será fácil para el cuervo, pero tampoco es imposible, sobre todo tratándose de un equipo que está invicto y con hambre de gloria.

Central tiene un currículum de local en el torneo prácticamente intachable. Se podría decir que solo hay dos pequeñas y casi invisibles manchas: San Antonio fue el único oponente que logró salir intacto del Martearena ya que igualaron en las dos ocasiones que se enfrentaron.

Pero en esta serie, Central demostró su poderío ofensivo en el Jardín de la República. Hizo lo que ningún otro rival pudo, venció al tigre de Monteros por 2 a 1.

Este triunfo dejó muy bien parado al azabache, pero no deberá confiarse porque un mínimo error le podría costar la clasificación a la final.

El técnico cuervo es consciente de que no se puede equivocar ni subestimar al rival, un concepto que lo viene manejando con mucho criterio, y jamás le tembló el puso a la hora de tomar un decisión.

La semana previa a la definición arrancó convulsionada. Ñuñorco le protestó el partido al Central por la supuesta mala inclusión de Álvaro Lozano, algo que rápidamente fue desestimando por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

Ezequiel Medrán tomó la protesta de los dirigentes del club tucumano como un intento fallido para desestabilizar al plantel azabache.

La movida de Ñuñorco de luchar en el “escritorio” quedó de lado y la serie se definirá en el campo de batalla, como debe ser.

El entrenador de Central Norte trabajó y probó al alternativas en el posible once titular que podrá hoy en cancha, pero al parecer ninguna lo terminó de convencer. Esto significaría que apostará por la misma alineación que logró el triunfo en la ida, en el sur tucumano.

En la semana, Medrán evaluó minuciosamente la evolución Marcos Valsagna y Nicolás Issa, dos posibles candidatos que se recuperan de sus respectivas lesiones. Al no estar ninguno de los dos al ciento por ciento físicamente, el DT cuervo, fiel a su convicción, optó por no incluirlos en esta revancha.

De esta manera, Pablo Figueroa continuaría ocupando el sector derecho del medio campo. El polifuncional defensor-volante cumplió con las expectativas el domingo pasado y tendría una nueva oportunidad.

Por el sector izquierdo, Lozano, quien terminó la semana con una molestia en el abductor, también mantendrá la titularidad.

Central Norte está listo para intentar cerrar esta serie y seguir con la ilusión del ascenso.



Los equipos:

C. NORTE ÑUÑORCO

M. Pegini M. López

L. Beterette M. Romero

F. Rodríguez D. Romero

P. Krupoviesa N. Campos

E. Buruchaga R. Villagra

P. Figueroa C. Aldonate

O. Young J. Díaz

M. Iglesias N. Roldán

A. Lozano R. Carrizo

R. Martínez J. Gómez

F. Reyes D. López

DT: E. Medrán DT: F. Sosa

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Juan Cuz Caldez

Hora de inicio: 17