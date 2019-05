Denunciaron desmanejos en el centro policial

El Centro Policial Sargento Suárez se sumó a las instituciones con denuncias penales por irregularidades en la gestión. La asamblea anual del organismo terminó con gritos y amenazas de denuncias que finalmente se concretaron.

El viernes 17 se realizó la asamblea anual. Raúl Rojas, tesorero de la mutual, quien radicó la denuncia por "administración fraudulenta", pidió el micrófono para hablar sobre "las irregularidades" de las que aseguró tener pruebas. "Se dio por finalizada la asamblea. Cuando yo quiero tomar la palabra se levantó toda la comisión directiva con los socios, que habrán sido como 60", relató el hombre que es afiliado hace 41 años.

Luego de su denuncia pública fallida, el tesorero fue suspendido. "Se me inició un sumario administrativo, a pesar de que ni siquiera me dejaron hablar", acusó.

Las irregularidades que Rojas asegura no haber podido comunicarlas las volcó en una denuncia que asentó el jueves pasado. El hombre demandó a Jorge Manzaras, presidente de la mutual, y a Oscar Tolaba, quien es el vicepresidente. Además, apuntó contra Carlos Sevillano, quien es del órgano de fiscalización del Centro que nuclea a alrededor de 2 mil afiliados de la fuerza policial, en actividad y retirados.

"Ellos vienen hace 16 años. Habrán pensado que yo iba a ser otra cosa, y en ningún momento me presté", afirmó el policía jubilado. Asegura ser el único nuevo de toda la comisión que renovó sus cargos hace dos años.

Entre las irregularidades señaladas, el tesorero suspendido puso bajo la lupa los pagos adelantados que se habrían realizado a través de cheques a un coseguro, por más de 700 mil pesos mensuales hasta enero del 2020. "Ese importe se debería pagar mes a mes. Nadie cobra sin trabajar tantos meses, ¿qué financiera le va a facilitar tanto dinero por tantos meses?", cuestionó Rojas, quien además indicó que pidió explicaciones al presidente y al responsable del órgano fiscalizador, "pero jamás tuve respuesta", advirtió.

Una compra de insumos para la confección de uniformes policiales para "venderlos en la mutual y adquirir un ingreso más" también fue señalada. Rojas aseveró que los uniformes nunca se confeccionaron y los insumos "desaparecieron".

"Beneficios injustos" entre los socios y la comisión directiva también forman parte de la denuncia. "Va gente muy mayor a pedir ayuda, porque se les vence la boleta de luz, deben hacerse un estudio o comprar un medicamento. Piden $1.500 y le dan 1.000 con intereses. En cambio, los de la comisión sacan dinero para cualquier cosa, como para la cuota del auto y la devuelven en cuotas sin intereses. Son préstamos sin interés disfrazados de adelanto", dijo.

Acusó, además, que a fines del año pasado, en la delegación de Embarcación, se compraron 100 bolsones cuando había la mitad de socios. "Dispuse que no se haga el pago", indicó. Rojas también señaló que en dicha delegación "hay muchas anormalidades". "Al delegado Felipe Ponce y su hermano, que son policías activos, no le podemos ni descontar la cuota de socio (que era de $242 y ahora se elevó a $290). Pero gozan de todos los beneficios de la mutual". También señaló que la delegación es atendida por la "mamá del delegado en su propia casa, y no figura ni como empleada ni socia. Pero el delegado sí cobra".

Luego de la polémica asamblea, socios se habrían acercado el viernes al Centro Policial. "Hubo una convocatoria respaldándome. Fueron como 30 socios para informarse de lo que no me dejaron hablar. Exigen que se llame a una nueva asamblea para que se aclare esta situación y a su vez solicitar la renuncia del presidente", advirtió con preocupación el dirigente suspendido.