Alberto Fernández lanzó su primer spot de campaña: “Vamos a hacerlo otra vez”

Alberto Fernández lanzó su primer spot de campaña para las elecciones presidenciales de 2019, luego de compartir el primer acto oficial en Merlo de la fórmula junto a su candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner.

El video compila las imágenes del acto que encabezó con el peronismo porteño, acompañado de Víctor Santa María, en la previa a la presentación de la fórmula en territorio bonaerense. El encuentro en el microestadio de Ferro lo organizó "Nuevo Espacio de Participación", la agrupación que responde a otro peronista porteño de ese grupo: Juan Manuel Olmos.

"A veces me dicen 'sos igual a Kirchner'. Me llenan de orgullo cuando me dicen eso. No me afectan me llenan de orgullo", dice Fernández.

En su discurso, el candidato hace una fuerte reivindicación de la figura de Néstor Kirchner, en respuesta a las críticas que lo comparan con el fallecido ex presidente.

Luego, se pone en modo eslogan de campaña al asegurar que la actualidad de Argentina es muy similar a la del 2003, cuando la gestión Kirchner recibió un país en "cenizas".

Además, asegura que en diciembre, cuando se produzca el traspaso de poder habrá "4 de cada 10 argentinos" debajo de la línea de pobreza.

"Y Macri dice que 'estamos mejor'. Vamos a hacerlo otra vez", promete Fernández. Y sentencia: "Y no lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer con Cristina y lo voy a hacer con todos ustedes compañeros".

De esta manera, el flamante candidato del peronismo K puso primera de largada en la campaña con un acto en territorio bonaerense y un spot de campaña que ya circula por las redes sociales.

El sábado, Alberto y Cristina inauguraron en Merlo el predio Néstor Kirchner, en lo que fue el acto de presentación oficial de la fórmula presidencial.

